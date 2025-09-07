  2. দেশজুড়ে

গুলিতে দোকান কর্মচারীর মৃত্যু

উপজেলা প্রতিনিধি উপজেলা প্রতিনিধি সিদ্ধিরগঞ্জ (নারায়ণগঞ্জ)
প্রকাশিত: ০৪:৩৭ পিএম, ০৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫
হাসিনা-কাদের-শামীম ওসমানসহ ৪৫ জনের বিরুদ্ধে মামলা

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতা আন্দোলনের মোহাম্মদ সজীব (১৭) নামে এক তরুণ গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত্যুর ঘটনায় পতিত সরকারের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও নারায়ণগঞ্জ-৪ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য এ কে এম শামীম ওসমানসহ ৪৫ জনকে আসামি করে হত্যা মামলা হয়েছে। এছাড়াও মামলায় অজ্ঞাতপরিচয় ১০০-১৫০ জনকে আসামি করা হয়েছে।

নিহত সজীবের বাবা সালাউদ্দিন (৩৬) নারায়ণগঞ্জ আদালতে আবেদন করলে আদালতের নির্দেশনাক্রমে সিদ্ধিরগঞ্জ থানায় এ মামলা হয় বলে নিশ্চিত করেছেন থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ শাহিনূর আলম।

মামলায় অন্যান্য আসামিদের মধ্যে রয়েছেন- সাবেক সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের (৭২), কৃষকলীগের সাবেক কোষাধ্যক্ষ আব্দুল মতিন প্রধান (৬২), সিদ্ধিরগঞ্জ থানা যুবলীগের আহ্বায়ক ও নাসিক ৬ নম্বর ওয়ার্ডের সাবেক কাউন্সিলর মতিউর রহমান মতি (৫৫) এবং সিদ্ধিরগঞ্জ থানা ছাত্রলীগের সভাপতি ও ৩ নম্বর ওয়ার্ডের সাবেক কাউন্সিলর শাহজালাল বাদল (৪২) প্রমুখ।

মামলার এজাহার সূত্রে জানা গেছে, ভুক্তেভোগী সজীব চিটাগাংরোডের শিমরাইলের আহসান উল্লাহ সুপার মার্কেটের বিক্রমপুর হার্ডওয়্যার নামের দোকানে কর্মচারী হিসেবে চাকরি করতেন। তিনি গত বছরের ২১ জুলাই শিমরাইল বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন এলাকায় আন্দোলন করাকালে গুলিবিদ্ধ হন। পরে তাকে উদ্ধার করে নারায়ণগঞ্জ ৩০০ শয্যা হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

