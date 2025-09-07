  2. দেশজুড়ে

প্রথমে উড়ো চিঠি, পরে পুড়িয়ে দেওয়া হলো রাইস মিল

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি সিরাজগঞ্জ
প্রকাশিত: ০৫:১০ পিএম, ০৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫
প্রথমে উড়ো চিঠি, পরে পুড়িয়ে দেওয়া হলো রাইস মিল

সিরাজগঞ্জ সদরে ১০ লাখ টাকা চাঁদা না পেয়ে রাইস মিলে আগুন দেওয়ার ঘটনা ঘটেছে। এতে মিল মালিকের প্রায় ৬ লাখ টাকার ক্ষতি হয়েছে।

রোববার (৭ সেপ্টেম্বর) ভোরে পৌনে ৬ টার দিকে উপজেলার শিয়ালকোল ইউনিয়নের খামার পাইকোশা গ্রামের সোহেল সামি অটো রাইস মিলে এ ঘটনা ঘটে।

ক্ষতিগ্রস্ত মিল মালিক আব্দুর রশিদ জাগো নিউজকে বলেন, ‘১২ দিন আগে মিলে একটি চিরকুট লিখে ঝুলে রাখা হয়েছিল। তাতে লেখা ছিল ‘১০ লাখ টাকা না দিলে মিল ও মালিকসহ একেবারে পোরায়া দিমু’। পরে আতঙ্কিত হয়ে থানায় জিডি করেছিলাম। সেই চিরকুটের লেখাই আজ সত্যি হলো। মিলের ১০০ মন ধান, দুই ট্রাক জুট, পানির মোটর ও ঘর আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেল। একজন হুমকিও দিয়েছিল। আমি এসব ঘটনায় মামলা করবো।’

প্রথমে উড়ো চিঠি, পরে পুড়িয়ে দেওয়া হলো রাইস মিল

কামারখন্দ ফায়ার স্টেশনের ফায়ার ফাইটার নয়ন হোসেন জাগো নিউজকে বলেন, ‘অগ্নিকাণ্ডের বিষয়টি জানার পর দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণ করা হয়। এতে ওই মিল মালিকের ঘরে থাকা অনেক ধান ও কাপড়ের জুট পুড়ে গেছে।’

এ প্রসঙ্গে সিরাজগঞ্জ সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোখলেসুর রহমান জাগো নিউজকে বলেন, ‘বিষয়টি জানার পর ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছিল। এখন তদন্ত সাপেক্ষে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

এমএ মালেক/আরএইচ/জিকেএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।