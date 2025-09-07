  2. দেশজুড়ে

পিরোজপুরে ব্যবসায়ী হত্যায় ৬ জনের যাবজ্জীবন

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি পিরোজপুর
প্রকাশিত: ০৫:৪৬ পিএম, ০৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫
পিরোজপুরে ব্যবসায়ী হত্যায় ৬ জনের যাবজ্জীবন

পিরোজপুরে ব্যবসায়ী হত্যা মামলায় ছয়জনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ও একজনকে দুই বছরের কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত।

রোববার (৭ সেপ্টেম্বর) দুপুরে জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিচারক মো. মজিবুর রহমান এ রায় দেন। এ সময় দুই আসামি আদালতে উপস্থিত ছিলেন।

আসামিরা হলেন, এজাজ শরীফ (২৭), আক্কাস শরীফ (৫২), সাফায়েত শরীফ (৫২), শেফালি বেগম (৪৫), হ্যাপি বেগম (২৮), লিমা বেগম (২০) এবং দুই বছরের কারাদণ্ডপ্রাপ্ত আসামি এমরান (২৮)। তারা সবাই সদর উপজেলার ঝনঝনিয়া এলাকার বাসিন্দা।

মামলা সূত্রে জানা যায়, পূর্ব শত্রুতার জেরে ২০১৪ সালের ১০ জুলাই রাতে আবুল কালাম শরীফ (৫৫) বাড়ি আসার সময় ওৎ পেতে থাকা আসামিরা একত্রিত হয়ে এলোপাতাড়ি কুপিয়ে এবং পিটিয়ে মারাত্মক আহত করেন। আবুল কালাম শরীফকে আহত অবস্থায় উদ্ধার করে প্রথমে পিরোজপুর জেলা হাসপাতালে নেওয়া হয়। পরে খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

এ বিষয়ে অতিরিক্ত পাবলিক প্রসিকিউটর মো. ওয়ালিদ হাসান বাবু জানান, সদর উপজেলার ঝনঝনিয়া এলাকার এক ব্যবসায়ীকে হত্যা মামলায় আদালত ছয়জনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ১০ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরও ছয় মাসের সশ্রম কারাদণ্ড দেন। একজনকে দুই বছরের কারাদণ্ড দুই হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে ৩ মাসের সশ্রম কারাদণ্ড দেন। ১১ আসামির মধ্যে দুজন শিশু হওয়ায় তাদের শিশু আদালতে পাঠানো হয় এবং একজনকে খালাস দেওয়া হয়।

তিনি বলেন, দীর্ঘদিন সাক্ষ্যপ্রমাণের ভিত্তিতে আদালতে রায় দেন। রায় প্রদানের সময়ে দুই আসামি সাফায়েত শরীফ ও হ্যাপি বেগম উপস্থিত ছিলেন।

