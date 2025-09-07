ময়মনসিংহ মহানগর জাপার সভাপতি জাহাঙ্গীর গ্রেফতার
ময়মনসিংহে অভিযান চালিয়ে মহানগর জাতীয় পার্টির (জাপা) সভাপতি জাহাঙ্গীর আহমেদকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।
রোববার (৭ সেপ্টেম্বর) বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে নগরীর মোহাম্মদ আলী রোডে নিজ বাসভবন থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়।
বিষয়টি জাগো নিউজকে নিশ্চিত করেছেন জেলা গোয়েন্দা শাখার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মহিদুল ইসলাম।
তিনি বলেন, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন চলাকালে গত বছরের ১৯ জুলাই নগরীর মিন্টু কলেজ এলাকায় গুলিতে কলেজছাত্র রেদোয়ান হোসেন সাগর নিহত হন। পরে এ ঘটনায় একাধিক হত্যা মামলা হয়েছে। ওই মামলার অন্যতম আসামি ছিলেন জাহাঙ্গীর আহমেদ।
ওসি মহিদুল ইসলাম আরও বলেন, গ্রেফতার জাহাঙ্গীরকে আজ অথবা কাল আদালতে পাঠানো হবে। তাকে সাত দিনের রিমান্ডে নিতে আবেদন করা হবে। তাকে রিমান্ডে নিতে পারলে অনেক তথ্য উদঘাটন করা যাবে।
