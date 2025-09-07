  2. দেশজুড়ে

শেরপুর সীমান্তে ভারতীয় মশলা জব্দ

প্রকাশিত: ০৮:৩৭ পিএম, ০৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫
শেরপুরের নালিতাবাড়ীতে চোরাই পথে আনা ৭৫ কেজি ভারতীয় এলাচ জব্দ করেছে বিজিবি। ময়মনসিংহ বিজিবির ৩৯ ব্যাটালিয়নের রামচন্দ্রকুড়া বিওপির টহলরত বিজিবি সদস্যরা এ অভিযান পরিচালনা করেন।

রোববার (৭ সেপ্টেম্বর) বিকেলে ময়মনসিংহের ৩৯ বিজিবির অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মো. মেহেদী হাসান পিপিএম তথ্যটি নিশ্চিত করে বলেন, সকালে উপজেলার রামচন্দ্রকুড়া ইউনিয়নের পানিহাটা এলাকা থেকে এসব এলাচ জব্দ করা হয়।

বিজিবি সূত্র জানায়, সীমান্তবর্তী রামচন্দ্রকুড়া ইউনিয়নের পানিহাটা নামক এলাকা দিয়ে চোরাকারবারীরা অভিনব পন্থায় ভারতীয় এলাচ পাচারের চেষ্টা করছিল। এসময় বিজিবির টহলদল গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ভোরে ওই এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে ৭৫ কেজি ভারতীয় এলাচ জব্দ করতে সক্ষম হয়।

এদিকে বিজিবির অভিযান পরিচালনাকালীন সময়ে চোরাকারবারীরা বিজিবি সদস্যদের উপস্থিতি টের পেয়ে দৌড়ে পালিয়ে যাওয়ায় তাদের আটক করা সম্ভব হয়নি।

ময়মনসিংহের ৩৯ বিজিবির অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মো. মেহেদী হাসান পিপিএম জানান, আন্তর্জাতিক সীমানা রক্ষায় এবং যে কোনো ধরনের অবৈধ কার্যক্রম প্রতিরোধে বিজিবি সদস্যরা সদা জাগ্রত থেকে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে। সীমান্তে মাদক, চোরাচালানী মালামাল এবং অবৈধ অনুপ্রবেশ রোধকল্পে বিজিবি কঠোরতা নীতি অনুসরণ করছে। বিজিবির ধারা ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

