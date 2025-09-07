মানুষ নির্বাচন উদযাপন করার অপেক্ষায় আছে: উপদেষ্টা আদিলুর

মানুষ নির্বাচন উদযাপন করার অপেক্ষায় আছে: উপদেষ্টা আদিলুর
অন্তর্বর্তী সরকারের শিল্প, গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা আদিলুর রহমান খান বলেছেন, সব বাধা অতিক্রম করে বিচার ও সংস্কারের ধারাবাহিকতায় এ সরকার আগামী নির্বাচন সম্পন্ন করবে।
তিনি বলেন, অন্তর্বর্তী সরকার যেসব কাজ শুরু করেছে, জনগণের নির্বাচিত সরকার সেসব কাজ এগিয়ে নিয়ে যাবে। দেশের মানুষ উৎসবমুখর পরিবেশে নির্বাচন উদযাপন করার অপেক্ষায় আছে। আগামী ফেব্রুয়ারিতে সুষ্ঠু নির্বাচন হবে।
রোববার (৭ সেপ্টেম্বর) বিকেলে সোনারগাঁয়ের মেঘনাঘাট এলাকায় অবস্থিত আনন্দ শিপইয়ার্ড অ্যান্ড স্লিপওয়েজ লিমিটেড তুরস্কের মালিকানাধীন নির্মিত কার্গো জাহাজ হস্তান্তর অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন আদিলুর রহমান।
বাংলাদেশের জাহাজ শিল্পের ঐতিহ্য রয়েছে উল্লেখ করে উপদেষ্টা বলেন, ‘গার্মেন্টস শিল্পের পর গুরুত্বপূর্ণ শিল্প জাহাজ শিল্প। আমরা স্বপ্ন দেখি বাংলাদেশের তৈরি জাহাজ বাংলাদেশের প্রতিক্ষায় ব্যবহৃত হবে। বর্তমানে দেশে জাহাজ শিল্প আরও ওপরের দিকে উঠছে। আনন্দ শিপইয়ার্ডে নির্মিত জাহাজগুলো বিভিন্ন দেশে রপ্তানির মাধ্যমে জাহাজ শিল্প আরও এগিয়ে যাবে।’
অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন তুরস্কের বাণিজ্যিক কাউন্সিলর বেলাল বেলিয়েট, শিল্প মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মো. নুরুজ্জামান, নারায়ণগঞ্জ জেলা প্রশাসক জাহিদুল ইসলাম মিঞা, আনন্দ শিপইয়ার্ড অ্যান্ড স্লিপওয়েজ লিমিটেডের চেয়ারম্যান ড. আব্দুল্লাহ হেল বারি, এবি ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. সৈয়দ মিজানুল রহমান, আনন্দ শিপইয়ার্ড অ্যান্ড স্লিপওয়েজ লিমিটেডের পরিচালক ড. আব্দুল্লাহ নাজমা নওরজ প্রমুখ।
