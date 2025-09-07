  2. দেশজুড়ে

মির্জা ফখরুল

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৮:৪৮ পিএম, ০৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫
ঠাকুরগাঁও জেলা বিএনপির দ্বিবার্ষিক সম্মেলনস্থল পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর

অযাচিতভাবে কিছু রাজনৈতিক দল জাতীয় নির্বাচনে শঙ্কা সৃষ্টি করার চেষ্টা করছে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।

রোববার (৭ সেপ্টেম্ব) সন্ধ্যায় ঠাকুরগাঁও জেলা বিএনপির দ্বিবার্ষিক সম্মেলনস্থল পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের তিনি এ কথা বলেন।

মির্জা ফখরুল বলেন, ‌‌‘আমরা কিছুটা উদ্বিগ্ন তবে যথাসময়ে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। সেই নির্বাচন জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে।’

জেলা বিএনপির দ্বিবার্ষিক সম্মেলন প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ‘সম্মেলন উপলক্ষে নানা আয়োজন করা হয়েছে। আমরা আশা করছি, এটি অত্যন্ত সফল একটি সম্মেলন হবে। সব প্রস্তুতি সম্পন্ন করা হয়েছে। সবচেয়ে বড় পাওয়া হলো আমাদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখবেন। আমরা আশাবাদী, সম্মেলনের মধ্য দিয়ে নতুন দিগন্তের সূচনা হবে।’

সম্প্রতি আওয়ামী লীগের সমর্থক হলেও যারা ক্লিন ইমেজের এবং যাদের বিরুদ্ধে কোনো মামলা বা সহিংসতার অভিযোগ নেই, তারা জাতীয় পার্টিতে যোগ দিলে দলীয় মনোনয়ন পাবেন বলে জানিয়েছেন দলটির কো-চেয়ারম্যান মোস্তাফিজার রহমান মোস্তফা। তার এ বক্তব্য প্রসঙ্গে প্রশ্ন করা হলে কোনো মন্তব্য করতে রাজি হননি বিএনপি মহাসচিব।

সম্মেলনস্থল পরিদর্শনে জেলা বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

তানভীর হাসান তানু/এসআর/জেআইএম

