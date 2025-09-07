গ্যাসলাইনে লিকেজ
মারা গেলেন মানব চৌধুরী, হাসপাতালে চিকিৎসাধীন স্ত্রীসহ ৩ মেয়ে
নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁয়ের কাঁচপুর এলাকার একটি বসতবাড়িতে গ্যাসলাইনের লিকেজ থেকে দগ্ধ হওয়া ব্যক্তিদের মধ্যে মানব চৌধুরী (৪০) নামের আরও একজনের মৃত্যু হয়েছে।
রোববার (৭ সেপ্টেম্বর) দুপুরে জাতীয় বার্ন অ্যান্ড প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটের নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়।
বিষয়টি জাগো নিউকে নিশ্চিত করেছেন জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটের সার্জারি চিকিৎসক শাওন বিন রহমান।
তিনি বলেন, আজ দুপুরে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মানব চৌধুরীর মৃত্যু হয়। বর্তমানে তার পরিবারের বাকি সদস্যরা চিকিৎসাধীন।
নিহত মানব চৌধুরী ওষুধ কোম্পানিতে নিরাপত্তাকর্মী হিসেবে চাকরি করতেন। তিনি সুনামগঞ্জের শাল্লা থানার বলরামপুর গ্রামের মৃত মহিতোষ চৌধুরীর ছেলে। বর্তমানে পরিবারসহ কাঁচপুরে বসবাস করে আসছিল।
এর আগে বৃহস্পতিবার (৪ সেপ্টেম্বর) ভোর গ্যাসলাইনের লিকেজ থেকে মানব চৌধুরীসহ তার পরিবারের পাঁচ সদস্য দগ্ধ হন। পরে তাদের জাতীয় বার্ন অ্যান্ড প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে ভর্তি করানো হয়।
মানব চৌধুরীর শরীরের ৭০ শতাংশ, তার স্ত্রী বাচা চৌধুরীর ৪৫ শতাংশ, তিন মেয়ে তিন্নির ২২ শতাংশ, মুন্নির ২৮ শতাংশ এবং মৌরির ৩৬ শতাংশ দগ্ধ হয়।
