গরু চড়াতে গিয়ে ইউএনওর গাড়িচাপায় ঝরলো প্রাণ

গরু চড়াতে গিয়ে ইউএনওর গাড়িচাপায় ঝরলো প্রাণ
সিলেটের দক্ষিণ সুরমা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার (ইউএনও) গাড়ির চাপায় ফরিদ মিয়া (৫৫) নামে এক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন। রোববার (৭ সেপ্টেম্বর) দুপুরে উপজেলা কমপ্লেক্সের প্রধান ফটকের সামনে এ ঘটনা ঘটে। নিহত ফরিদ মিয়া উপজেলার নৈখাই গ্রামের বাসিন্দা।
স্থানীয় ও পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, দুপুরে ফরিদ মিয়া গরু চড়াতে উপজেলা কমপ্লেক্স এলাকায় যান। দুপুর ২টার দিকে ইউএনও ঊর্মি রায়কে বহনকারী সরকারি গাড়িটি উপজেলা ভবনের প্রধান গেট দিয়ে প্রবেশ করার সময় তাকে চাপা দেয়। এতে গুরুতর আহত হন তিনি। পরে তাকে উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
খবর পেয়ে মোগলাবাজার থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে গাড়িচালককে আটক করে।
এ বিষয়ে জানতে দক্ষিণ সুরমা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) উর্মি রায়ের মোবাইল ফোনে কল দিলেও তিনি সাড়া দেননি।
মোগলাবাজার থানার পরিদর্শক (তদন্ত) কাজী তবারক হোসেন জানিয়েছেন, নিহত ব্যক্তির পরিবার মরদেহ ময়নাতদন্ত ছাড়া দাফনের অনুমতির জন্য অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে আবেদন করেছে। পাশাপাশি স্থানীয়ভাবে বিষয়টি আপস-মীমাংসার চেষ্টা চলছে।
আহমেদ জামিল/এমকেআর