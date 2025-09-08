  2. দেশজুড়ে

মরদেহ দাফন করতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে দুজনের মৃত্যু

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৬:০৪ এএম, ০৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫
বরিশালের বাকেরগঞ্জে মরদেহ দাফনের সময় বিদ্যুৎস্পৃষ্টে দুজনের মৃত্যু হয়েছে। রোববার (৭ সেপ্টেম্বর) বিকেলে উপজেলার পাদ্রিশিবপুর ইউনিয়নের ৬ নম্বর ওয়ার্ডে রঘুনাথপুর এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। এসময় আরও দুজন গুরুতর আহত হন।

নিহতরা হলেন, ইউনিয়নের ওই ওয়ার্ডের বাসিন্দা আবুল হাওলাদারের ছেলে সরোয়ার হাওলাদার (২২) ও চান্দু সিকদারের ছেলে ফিরোজ সিকদার (২০)।

বাকেরগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবুল কালাম আজাদ বলেন, বার্ধক্যজনিত কারণে ওই এলাকার এক বৃদ্ধ আনিচ হাওলাদার (৭০) মারা যান। আছরের নামাজের পর জানাজা শেষে তাকে দাফনের জন্য নেওয়া হয়। পরে মরদেহ কবরে নামানোর সময় পাশে থাকা বৈদ্যুতিক ক্যাবল স্টিলের তৈরি খাটিয়া স্পর্শ করলে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন চারজন। পরে তাদের দ্রুত উদ্ধার করে বরিশাল শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হলে দুজন মারা যান।

