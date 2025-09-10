ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের ৮ কিলোমিটার এলাকায় থেমে থেমে চলছে যানবাহন

ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের ৮ কিলোমিটার এলাকায় থেমে থেমে চলছে যানবাহন
ঢাকা-সিলেট মহাসড়কে ৮ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে থেমে থেমে চলছে যানবাহন। বুধবার (১০ সেপ্টেম্বর) দুপুর থেকে মহাসড়কের নারায়ণগঞ্জের কাঁচপুর থেকে সেজান জুস পর্যন্ত এলাকায় যানজটের সৃষ্টি হয়েছে। এতে ভোগান্তিতে পড়ে যাত্রী ও সাধারণ ভোটাররা।
হাইওয়ে পুলিশ, যাত্রী ও পরিবহন শ্রমিকদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, দিনে কাঁচপুর মহাসড়কের পাশের অবৈধ দোকানপাট উচ্ছেদ অভিযান পরিচালনা, সড়কের বিভিন্ন অংশে খানাখন্দ বড় গর্তে গাড়ি আটকে যাওয়াসহ বিভিন্ন কারণে দুপুর থেকে যানজট দেখা দেয়। ফলে সড়কের ওপর উভয় দিকে ৬ কিলোমিটার সড়কজুড়ে যানজট সৃষ্টি হয়। সন্ধ্যার পরে যানজট বেড়ে ৮ কিলোমিটার এলাকাজুড়ে বিস্তৃত হয়। এতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা যানজটে বসে সীমাহীন ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে।
লেগুনা যাত্রী জহিরুল ইসলাম বলেন, ‘কাঁচপুর যাবো। বরপা থেকে ৪০ মিনিট হল লেগুনায় চড়েছি। এখনো যাত্রামুড়া পার হতে পারিনি। সড়কে যানজট না থাকলে এ পথ পাড়ি দিতে সর্বোচ্চ ১০ মিনিট লাগতো।’
যাত্রী বাহার উদ্দিন বলেন, ‘দুপুর ২টার দিকে যানজটের সূত্রপাত হয়। তখন আমার বরপা থেকে কাঁচপুর আসতে সময় লেগেছিল দেড়ঘণ্টা। এখন রাত্র সাড়ে ৮টা বাজে, সেই জ্যামই দেখছি। জানি না এখন বাড়ি যেতে কয় ঘণ্টা লাগবে।’
মহাসড়কের পাশের হোটেল মালিক আব্দুল করিম বলেন, ‘মহাসড়কের পাশে আমার দোকান হওয়াতে চব্বিশ ঘণ্টা এখানে থাকি। প্রতিনিয়তই দেখছি এ সড়কে থেমে থেমে যানজট লাগছে। যাত্রী সাধারণ ও পরিবহন শ্রমিকদের নিত্য ভোগান্তি এখানে। এটার কী কোনো প্রতিকার নাই।
মেঘালয় পরিবহনের চালক আব্দুল খালেক বলেন, ‘ঢাকা থেকে নরসিংদী যেতে আমার একঘণ্টা সময় লাগার কথা। অথচ কাঁচপুর থেকে বরপা আসতে সময় লেগেছে ১ ঘণ্টা।
কাঁচপুর হাইওয়ে পুলিশ পরিদর্শক আব্দুল কাদের জাগো নিউজকে বলেন, ‘দিনব্যাপী কাঁচপুর বাস স্ট্যান্ডে সড়কের আশপাশের অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ অভিযান চলেছে। এতেও কিছুটা যানজটের সৃষ্টি হয়েছে। তবে দ্রুত যানজট নিরসনে হাইওয়ে পুলিশ কাজ করছে।’
ভুলতা হাইওয়ে পুলিশ পরিদর্শক মুফাখখির উদ্দিন জাগো নিউজকে বলেন, ‘মহাসড়কে যানবাহনের চাপ বেড়ে গেছে। কাঁচপুর থেকে মৈকুলি পর্যন্ত সড়কে অধিক বড় গর্তের সৃষ্টি হয়েছে। আবার আগে যাওয়ার জন্য কিছু গাড়ি একেক সাইডে একাধিক লাইন করে ফেলছে। এতেও যানজট দীর্ঘ হচ্ছে। যানজট নিরসনে দুপুরের পর থেকে জেলা পুলিশের সদস্যদের সমন্বয়ে শিমড়াইল, কাঁচপুর ও ভুলতা হাইওয়ে পুলিশ শাখা একযোগে কাজ করছে। যানজট নিরসনে হাইওয়ে পুলিশ প্রাণপণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।
নাজমুল হুদা/আরএইচ/এমএস