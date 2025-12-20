আন্তর্জাতিক ব্যাডমিন্টনে রৌপ্য জিতলেন বাংলাদেশের জুমার-উর্মি
শনিবার ঢাকায় শেষ হওয়া ইউনেক্স-সানরাইজ বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল চ্যালেঞ্জে রৌপ্য পদক জিতেছেন বাংলাদেশের দুই শাটলার আল আমিন ঝুমার ও উর্মি আক্তার। মিশ্র দ্বৈতের ফাইনালে ওঠে আগেই ইতিহাসে নাম লিখেছিল এই জুটি। সবার প্রত্যাশা ছিল তারা স্বর্ণ জিতবেন। তবে পারেননি। ফাইনালে মালয়েশিয়ান জুটির কাছে হেরে গেছেন তারা।
প্রথম সেটে লড়াই করলেও, পরের সেটে আর পেরে ওঠেননি জুমার ও উর্মি। ২৭-২৫ ও ২১-১৪ পয়েন্টের ব্যবধানে হেরে বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল চ্যালেঞ্জ টুর্নামেন্টে রুপা জিতেছেন তারা। ফাইনালে ওঠায় অর্থ পুরস্কার পেয়েছেন বাংলাদেশের এই দুই শাটলার।
বাংলাদেশ ব্যাডমিন্টন ফেডারেশনের সভাপতি হাবিব উল্যাহ ডন দুজনকে পাঁচশত করে মার্কিন ডলার অর্থ পুরস্কার দিয়েছেন। একই সঙ্গে শাটলারদের উন্নত প্রশিক্ষণের জন্য বিদেশী কোচসহ সব ধরনের সুযোগ-সুবিধা প্রদানেরও আশ্বাস দিয়েছেন তিনি।
রৌপ্য জিতে আল আমিন জুমার বলেন, ‘প্রথমবারের মতো আমরা কোনো আন্তর্জাতিক ইভেন্টের ফাইনালে উঠতে পেরেছি। এটা আনন্দের। তবে চ্যাম্পিয়ন হতে না পেরে খারাপ তো লাগছেই। মালয়েশিয়ান শাটলাররা আমাদের চেয়ে সুযোগ-সুবিধা ট্রেনিংয়ে অনেক এগিয়ে। একক, দ্বৈত এবং মিশ্র দ্বৈত তিন বিভাগেই আমি খেলেছি। এবার পারিনি, ভবিষ্যতে অবশ্যই দেশের জন্য স্বর্ণ পদক জিতে আনব।’
উর্মি আক্তার বলছিলেন, ‘এসএ গেমসকে সামনে রেখে আমরা যে তিন মাসের অনুশীলনে ছিলাম, তা অনেক কাজে দিয়েছে। ওই কারণেই এই টুর্নামেন্টের ফাইনালে উঠতে পেরেছি।’
টুর্নামেন্টের পুরুষ এককে দুই ভারতীয়র লড়াইয়ে মেইরাবা মাইসনাম ২১-৭ ও ২১-১২ পয়েন্টে নুমাইর শাইককে, নারী এককে ভারতের তানভি রেড্ডিকে ২২-২০, ২১-২৩ ও ২১-১৫ পয়েন্টে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের ইসিকা জয়সোয়াল।
পুরুষ দ্বৈতের ফাইনালে ভিয়েতনামের ড্যাং খাহ-ট্রান হোং জুটিকে ২১-১৯ ও ২১-১২ পয়েন্টের ব্যবধান হারায় ভারতের নিরঞ্জন ও রুবান কুমার জুটি। সবশেষ নারী দ্বৈতের ফাইনালে থাইল্যান্ডের পাত্থারিন- সারিসা জানপেং জুটির কাছে মালয়েশিয়ার গ্যান মিন-তান জিং জুটিকে ২১-৭, ২০-২২ ও ২১-১৫ পয়েন্টে হারিয়ে দেয়।
আরআই/আইএইচএস/