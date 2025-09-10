ঐতিহ্যবাহী গাদন খেলা দেখতে মানুষের ভিড়

ঐতিহ্যবাহী গাদন খেলা দেখতে মানুষের ভিড়
মাঠের চারদিকে চিকন দড়ির সঙ্গে রঙিন কাগজ লাগিয়ে ঘেরা। তার চারদিকে ভিড় করে আছেন শত শত দর্শক। তাদের মাঝে দুই দলে বিভক্ত হয়ে ১০ জন ক্রীড়া নৈপুণ্য প্রদর্শন করছেন। এক দল ঠেকাচ্ছে, অপরদল ঝোলাঝুলি করে প্রতিপক্ষকে ফাঁকি দেওয়ার চেষ্টা করছে। এসব দেখে আনন্দিত দর্শকরা করতালি দিয়ে খেলোয়াড়দের উৎসাহ দিচ্ছেন।
বুধবার (১০ সেপ্টেম্বর) বিকেলে কুষ্টিয়ায় কুমারখালীর বাগুলাট ইউনিয়নের নিউ মডেল মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠে এমনই দৃশ্য দেখা গেলো।
ওই মাঠে গ্রাম-বাংলার ঐতিহ্যবাহী গাদন খেলার আয়োজন করা হয়। হারানো ঐতিহ্যকে যুব সমাজের মাঝে ফিরিয়ে আনতে এবং মাদকমুক্ত সমাজ গঠনের লক্ষ্যে এমন খেলার আয়োজন করে দুধকুমড়া যুব সংঘ।
খেলায় ২-০ গাদনে বিবাহিত দলকে পরাজিত করে বিজয়ী লাভ করেন অবিবাহিত দল। খেলা শেষে বিজয়ীদের হতে পুরস্কার তুলে দেন কুমারখালী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা এস এম মিকাইল ইসলাম।
এ বিষয়ে গ্রামের বয়োজ্যেষ্ঠ নজরুল ইসলাম বলেন, ‘২০ বছর আগেও এই মাঠে গাদন, হাডুডু, ফুটবলসহ নানান খেলা হতো। আমি নিজেও বিভিন্ন এলাকায় হায়ারে (ভাড়ায়) গাদন খেলেছি। আর এখন সেসব খেলা নেই।’
কৃষক খবির উদ্দিন বলেন, ‘এখনকার ছেলেপেলে মাঠে আসলেও খেলাধুলা করে না। মোবাইল নিয়েই ব্যস্ত থাকে। মাঠে খেলাধুলা করলে শরীর-মন ভালো থাকে।’
খেলার আয়োজক বাংলাদেশ জাতীয় ছাত্র সমাজের জ্যেষ্ঠ সহসভাপতি রাকিবুল ইসলাম বলেন, ‘হারানো ঐতিহ্যকে যুব সমাজের মাঝে ফিরিয়ে আনতে এবং মাদকমুক্ত সমাজ গঠনের লক্ষ্যে গাদন খেলার আয়োজন করা হয়েছে। ভবিষ্যতে আরও বড় ধরনের আয়োজন করা হবে।’
উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা এস এম মিকাইল ইসলাম বলেন, গাদন গ্রাম-বাংলার একটি ঐতিহ্যবাহী জনপ্রিয় খেলা। নানাবিধ কারণে ঐতিহ্যবাহী খেলাগুলো হারিয়ে যাচ্ছে। গ্রামীণ ঐতিহ্য টিকিয়ে রাখতে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়া হবে।
আল-মামুন সাগর/এসআর/এমএস