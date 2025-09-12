  2. দেশজুড়ে

সুন্দরবন থেকে অস্ত্র-গুলিসহ আটক ২

সুন্দরবনের শিবসা নদী এলাকা থেকে অস্ত্র ও গুলিসহ বনদস্যু রাঙ্গা বাহিনীর দুই সদস্যকে আটক করেছে কোস্ট গার্ড। এসময় ওই দস্যু বাহিনীর কাছে জিম্মি থাকা ৯ জেলেকে উদ্ধার করা হয়েছে।

কোস্টগার্ড মিডিয়া কর্মকর্তা (ঢাকা) লেফটেন্যান্ট কমান্ডার সিয়াম-উল-হক জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জানা যায়, বনদস্যু রাঙ্গা বাহিনীর সদস্যরা সুন্দরবনের শিবসা নদীর আদাছগি এলাকায় কিছু জেলেকে জিম্মি করে রেখেছে। সে তথ্যের ভিত্তিতে শুক্রবার ভোর ৫টার দিকে ওই এলাকায় অভিযান চালায় কোস্টগার্ড। এ সময় অভিযানকারীদের উপস্থিতি টের পেয়ে দস্যুরা পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। তখন অভিযানকারীরা ধাওয়া করে দুটি একনালা বন্দুক, দুই রাউন্ড তাজা গুলি, ৮ রাউন্ড ফাঁকা গুলি, তিনটি দেশীয় আগ্নেয়াস্ত্র তৈরির সরঞ্জামাদি ও একটি দেশীয় অস্ত্রসহ দস্যু বাহিনীর দুই সদস্যকে আটক করে। এছাড়া ওই দস্যুদের কাছে জিম্মি ৯ জেলেকে উদ্ধার করে কোস্টগার্ড।

কোস্টগার্ড কর্মকর্তা সিয়াম উল হক বলেন, সুন্দরবনকে দস্যুমুক্ত করতে কোস্টগার্ড ভবিষ্যতেও এ ধরনের অভিযান অব্যাহত রাখবে।

