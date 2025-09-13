শুধু বাংলাদেশ নয়, উপমহাদেশে পিআর পদ্ধতি অচল: বুলু

শুধু বাংলাদেশ নয়, উপমহাদেশে পিআর পদ্ধতি অচল: বুলু
বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান বরকত উল্ল্যাহ বুলু বলেছেন, ‘শুধু বাংলাদেশ নয়, এ উপমহাদেশে পিআর পদ্ধতি অচল। অতএব এর উদ্দেশ্য পিআর বলে দেশের মানুষকে ঘোলা পানিতে শিকার করে দেশকে অস্থিতিশীল তৈরি করা।’
শনিবার (১৩ সেপ্টেম্বর) দুপুরে চাঁদপুরের মতলব দক্ষিণ উপজেলার নারায়ণপুর ডিগ্রি কলেজে মাঠে বিএনপির প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর একটি অনুষ্ঠান শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এসব কথা বলেন।
তিনি বলেন, ‘রাজনীতিতে গণতন্ত্রে পিআর পদ্ধতি নেই। পার্লামেন্ট সিস্টেম, ভারত পৃথিবীর বৃহত্তম গণতন্ত্র দেশ সেখানে কোনো পিআর পদ্ধতি নেই। সেনাবাহিনী, অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ও প্রশাসন নির্বাচনের পক্ষে। অতএব বাংলাদেশের জনগণ ভোটের পক্ষে। আমরা আশা করি সরকার নির্বাচনের যে ডেট লাইন দিয়েছে, সে ডেট লাইন অনুযায়ী নির্বাচন হবে।’
এ সময় ড্যাব মহানগর উত্তরের সভাপতি সরকার মাহবুব আহেমদ শামীমসহ স্থানীয় বিএনপির নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর অনুষ্ঠান শেষে সহস্রাধিক অসহায় ও দুস্থ মানুষের মধ্যে চিকিৎসা ও ওষুধ প্রদান করা হয়।
শরীফুল ইসলাম/আরএইচ/এএসএম