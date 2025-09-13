  2. দেশজুড়ে

তারুণ্যের উৎসবে রক্ত দিলেন নারায়ণগঞ্জের ডিসি

প্রকাশিত: ০৯:৩৩ পিএম, ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫
নারায়ণগঞ্জে তারুণ্যের উৎসবে রক্তদান করেছেন জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম মিঞা।

শনিবার (১৩ সেপ্টেম্বর) সকালে নারায়ণগঞ্জ জেলা প্রশাসকের কার্যালয় প্রাঙ্গণে স্বেচ্ছায় রক্তদান কার্যক্রমের আয়োজন করা হয়।

তারুণ্যের উৎসব উদযাপন উপলক্ষে এদিন সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত নারায়ণগঞ্জ জেলা প্রশাসনের আয়োজনে ও কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের সহযোগিতায় এ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। কার্যক্রমে প্রধান অতিথি হিসেবে জেলা প্রশাসক নিজেই রক্তদানের মাধ্যমে উৎসবের উদ্বোধন করেন। এ সময় বিশেষ অতিথি ছিলেন জেলা পুলিশ সুপার মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন।

সরকারি তোলারাম কলেজের বাঁধন পরিবারের আহ্বায়ক আমিনুল ইসলাম বলেন, সকাল থেকে রক্তদান কর্মসূচি শুরু হয়েছে। পরে অনেক সরকারি কর্মকর্তা, পুলিশ সদস্য ও শিক্ষার্থীরা এ কর্মসূচিতে যোগদান করেন।

নারায়ণগঞ্জ জেলা কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের সমন্বয়কারী মিজানুর রহমান বলেন, তারুণ্যের উৎসব উপলক্ষে দিনব্যাপী রক্তদান কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হচ্ছে। জেলা প্রশাসক নিজেই রক্তদানের মাধ্যমে উদ্বোধন করেন। তার আন্তরিক উদ্যোগ ও সহযোগিতায় এই অনুষ্ঠানটি হচ্ছে।

জেলা পুলিশ সুপার মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন বলেন, এটা একটা মহান কাজ। আপনার রক্তের বিনিময়ে আরেকটি মানুষের জীবন রক্ষা পাবে।

জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম মিঞা বলেন, রক্তদান মানবতার সর্বোচ্চ স্তর। রক্ত দেওয়ার মধ্যে কতটুকু তৃপ্তি যারা দিয়েছে তারাই কেবল বুঝতে পারে। মানুষ হিসেবে মানুষের পাশে রক্ত দিয়ে দাঁড়ানোর মতো বড় কাজ আর নেই।

