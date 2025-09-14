  2. দেশজুড়ে

ক্যারম বোর্ড খেলা নিয়ে সংঘর্ষ, আহত ১৪

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি বরগুনা
প্রকাশিত: ০৮:৪৮ এএম, ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫
ক্যারম বোর্ড খেলা নিয়ে সংঘর্ষ, আহত ১৪

বরগুনার আমতলী উপজেলার হলদিয়া ইউনিয়নের উত্তর তক্তাবুনিয়া গ্রামে ক্যারম বোর্ড খেলাকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের সংঘর্ষে অন্তত ১৪ জন আহত হয়েছেন। শনিবার (১৩ সেপ্টেম্বর) দুপুরের দিকে কালু চৌকিদার বাড়ির সামনে এ ঘটনা ঘটে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, আমতলী উপজেলার উত্তর তক্তাবুনিয়া গ্রামের কালু চৌকিদার বাড়ির দরজায় বসে শনিবার দুপুর আড়াইটার দিকে মীরা (১৪), আরাফাত (১৮), সাগর (২০) ও অলিউল্লাহ চৌকিদার (১৭) ক্যারম খেলছিলেন। ওই সময় খেলা নিয়ে অলিউল্লাহ চৌকিদারের সঙ্গে অন্য তিনজনের বাগবিতণ্ডা হয়। এক পর্যায়ে উভয়পক্ষ রামদা, দা ও লাঠিসোঁটা নিয়ে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। সংঘর্ষে ইউপি সদস্য হেনা বেগমসহ (৪০) ১৪ জন গুরুতর আহত হন।

প্রথমে স্থানীয়রা তাদের উদ্ধার করে আমতলী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করে। পরে অবস্থার অবনতি হলে ১২ জনকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় বরিশাল শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়।

আরও পুড়ন-

এ বিষয়ে আমতলী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরি বিভাগের উপ-সহকারী মেডিকেল অফিসার জয়দেব হাওলাদার বলেন, আহতদের মাথা ও শরীরের বিভিন্ন স্থানে ধারালো অস্ত্রের আঘাত রয়েছে। উন্নত চিকিৎসার জন্য তাদের বরিশালে পাঠানো হয়েছে।

এ বিষয়ে আমতলী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) দেওয়ান জগলুল হাসান জাগো নিউজকে বলেন, দুপুরে আমতলী উপজেলার উত্তর তক্তাবুনিয়া গ্রামের কালু চৌকিদার বাড়ির সামনে ক্যারম খেলাকে কেন্দ্র করে দুইপক্ষের সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। এতে দুই পক্ষই আহত হন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। আহতদের মধ্যে থেকে গুরুতরদের আমতলী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স থেকে বরিশাল শেবাচিম হাসপাতালে রেফার করা হয়েছে। লিখিত অভিযোগ পেলে তদন্ত করে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

নুরুল আহাদ অনিক/এফএ/এমএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।