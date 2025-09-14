বিএনপি নির্বাচিত হলে দুই মাসে গ্যাস সুবিধা পাবে নাটোরবাসী: দুলু
নির্বাচনে বিএনপি জয়ী হলে দুই মাসের মধ্যে নাটোরবাসী গ্যাস সংযোগ পাবেন বলে জানিয়েছেন দলটির কেন্দ্রীয় নেতা ও সাবেক মন্ত্রী অ্যাডভোকেট এম রুহুল কুদ্দুস তালুকদার দুলু।
শনিবার (১৩ সেপ্টেম্বর) সকালে জাতীয় প্রেসক্লাবে নাটোর জেলা সাংবাদিক সমিতি, ঢাকার আয়োজনে অনুষ্ঠিত ‘নাটোরের উন্নয়ন ভাবনা’ শীর্ষক সেমিনারে তিনি এ কথা বলেন।
তিনি আরও বলেন, নাটোরে একটি মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল দরকার। স্বাস্থ্য সেবার মান উন্নয়ন না হলে সাধারণ মানুষের ভোগান্তি যেমন বাড়ে, তেমনি অন্যান্য উন্নয়নও বাধাগ্রস্ত হয়।
স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব সাইদুর রহমানের পরিচালনায় সেমিনারে বক্তব্য দেন নাটোরের চারটি সংসদীয় আসনের সম্ভাব্য সংসদ-সদস্য পদপ্রার্থী, রাজনীতিবিদ, ব্যবসায়ী, প্রশাসনের কর্মকর্তা ও সাংবাদিকরা।
বিএনপির মিডিয়া সেলের সদস্য ও নাটোর জেলার যুগ্ম আহ্বায়ক অ্যাডভোকেট ফারজানা শারমিন পুতুল বলেন, বিগত ১৫ বছরে আমরা বহুবার শুনেছি দেশ সিঙ্গাপুর হচ্ছে, আমেরিকা বা মালয়েশিয়া হয়ে যাচ্ছে। ৫ আগস্টের গণ-অভ্যুত্থানে সেগুলো ধসে পড়েছে। উন্নয়নের নামে পরিকল্পিতভাবে দেশকে ধ্বংস করা হয়েছে। উন্নয়নের জন্য মানুষের পরিবর্তন জরুরি।
অনুষ্ঠানে নাটোর-৪ (বড়াইগ্রাম-গুরুদাসপুর) আসন থেকে জামায়াতের এমপি প্রার্থী মাওলানা আব্দুল হাকিম বলেন, কৃষি প্রধান অঞ্চল হওয়ায় এখানে একটি কৃষি গবেষণা কেন্দ্র বা ইনস্টিটিউট হওয়া খুব জরুরি। সংসদীয় এ আসনটি দেশের খাদ্যভান্ডার খ্যাত চলনবিল অধ্যুষিত হওয়ায় কৃষি-শিল্পভিত্তিক ইপিজেড স্থাপন করতে হবে। এছাড়া বনপাড়া থেকে হাটিকুমরুল সড়ক মৃত্যুফাঁদে পরিণত হয়েছে। এসব অনাকাঙ্ক্ষিত মৃত্যু ঠেকাতে পরিকল্পিত উদ্যোগ দরকার।
সেমিনারে নাটোর-৩ আসন থেকে এনসিপির সংসদ সদস্য প্রার্থী অধ্যাপক জার্জিস কাদির বলেন, দিল্লির পরামর্শে শিক্ষার মেরুদণ্ড ধ্বংস করা হয়েছে। গুণগত মানসম্পন্ন শিক্ষা নিশ্চিত করতে ভালোমানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়তে হবে। এজন্য রাজনীতিবিদদেরও দায় আছে, সেটি ঠিক করতে হবে। নাটোরের উন্নয়নে তিনি পাঁচটি খাত ভাগ করে ওয়ার্কিং কমিটি গঠনেরও প্রস্তাব দেন।
একই আসন থেকে জামায়াতের এমপি প্রার্থী অধ্যাপক সাইদুর রহমান তার বক্তব্যে তিনটি অগ্রাধিকার পরিকল্পনার কথা জানান। তিনি বলেন, রাজনীতিবিদদের জনগণকে ভালোবাসতে হবে। মানবসম্পদ উন্নয়নে আগামী প্রজন্মকে সততা ও নৈতিকতা দিয়ে গড়তে হবে।
সেমিনারে নাটোরের অবকাঠামো উন্নয়ন বিষয়ক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন সাবেক অতিরিক্ত সচিব মো. সিদ্দিকুর রহমান, শিক্ষা পরিস্থিতি সম্পর্কে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. আমিরুল ইসলাম কনক, স্বাস্থ্য ব্যবস্থা নিয়ে নাটোরের সিভিল সার্জন মোহাম্মাদ মোক্তাদির আরেফিন প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন।
নাটোর জেলা সাংবাদিক সমিতি, ঢাকার সভাপতি আবুল কালাম আজাদের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক শামছুল ইসলামের পরিচালনায় এসময় বক্তব্য রাখেন সাবেক নির্বাচন কমিশন সচিব আব্দুর রশীদ সরকার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনারারি অধ্যাপক ড. মো. আব্দুস সাত্তার, অধ্যাপক ডা. আফজালুর রহমান, বাংলাদেশ মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিশু বিভাগের অধ্যাপক ডা. নজরুল ইসলাম, বাংলাদেশ ওভারসিজ এমপ্লয়মেন্ট অ্যান্ড সার্ভিসেস লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. সাইফুল ইসলাম, নাটোর-১ আসনের জামায়াতের প্রার্থী এবং লালপুর উপজেলা পরিষদের সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান মাওলানা মো. আবুল কালাম আজাদ, নাটোর-৩ আসনের প্রার্থী জেলা জামায়াতের অফিস সম্পাদক অধ্যাপক সাইদুর রহমান, এবি পার্টির নাটোর-১ আসনের প্রার্থী মো. মোকাররবুর রহমান নাসিম, পুলিশের ডিআইজি ও নাটোর জেলা সমিতির সাধারণ সম্পাদক এজেডএম নাফিউল ইসলাম, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের অতিরিক্ত পরিচালক মো. হাবিবুর রহমান, আ্যাসোসিয়েশন অব ট্রাভেল এজেন্টস অব বাংলাদেশের (আটাব) প্রশাসক ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের উপসচিব মোতাকাব্বীর আহমেদ রাজু, এবি পার্টির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আনোয়ার সাদাত টুটুল, দুদকের উপপরিচালক মো. আকতারুল ইসলাম, এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর সহকারী পরিচালক শরিফ আহমেদ, কমেডিয়ান আবু হেনা রনি প্রমুখ।
