সিরাজগঞ্জে বাবাকে হত্যার দায়ে যুবকের মৃত্যুদণ্ড

প্রকাশিত: ০৬:৩৫ পিএম, ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫
কারাগারে নেওয়া হচ্ছে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত রেজাউল করিম লাভুসহ এক বৃদ্ধকে

সিরাজগঞ্জের সলঙ্গায় বাবাকে হত্যার দায়ে রেজাউল করিম লাভু (৩৭) নামে এক যুবককে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন আদালত। সেই সঙ্গে ৫০ হাজার টাকা অর্থদণ্ড ও অনাদায়ে আরও ছয় মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেন আদালত।

রোববার (১৪ সেপ্টেম্বর) দুপুরে সিরাজগঞ্জের অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ ৩য় আদালতের বিচারক মাহবুবুর রহমান এ রায় দেন।

আদালতের সহকারী সরকারি কৌঁসুলি (এপিপি) আব্দুল লতিফ আকন্দ জাগো নিউজকে এ তথ্য নিশ্চিত করেন।

তিনি জানান, ২০২০ সালের ৪ মার্চ দুপুরে সলঙ্গা থানার অলিদহ গ্রামের একটি পুকুরে গলা ও পায়ে রশি পেঁচানো অবস্থায় ইদ্রিস আলীর মৃতদেহ ভাসতে দেখেন স্থানীয়রা। পরে পুলিশ মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে প্রেরণ করেন।

একইদিনে নিহতের ছেলে রেজাউল করিম লাভু বাদী হয়ে অজ্ঞাতপরিচয়দের আসামি করে থানায় একটি হত্যা মামলা করেন। ওই মামলায় বলা হয় ৩ মার্চ কৈমাঝুরিয়া গ্রামে ইদ্রিস আলী ও তার স্ত্রী রেনুকা বেগম একই কক্ষে ঘুমিয়ে পড়েন। ভোররাতে রেনুকার ঘুম ভেঙে গেলে দেখেন ইদ্রিস আলী ঘরে নেই। এসময় সে তার ছেলে ও পুত্রবধূকে ঘুম থেকে ডেকে উঠিয়ে অনেক খোঁজাখুঁজি করেও ইদ্রিস আলীকে পাওয়া যায়নি। কিন্তু পুলিশি তদন্তে উঠে আসে মামলার বাদী রেজাউল করিম লাভু তার বাবাকে হত্যা করেছে।

পরবর্তীতে আদালতে তার দেওয়া ১৬৪ ধারার জবানবন্দি ও সাক্ষ্যগ্রহণ শেষে আদালত এই রায় দেন।

