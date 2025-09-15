ধানের পর সেই পূজামণ্ডপে এবার পাটের তৈরি দুর্গা প্রতিমা
সাতক্ষীরার কলারোয়া পৌরসভার উত্তর মুরারীকাটি পালপাড়া সার্বজনীন পূজামণ্ডপে এবারের দুর্গোৎসবকে ঘিরে তৈরি হয়েছে ব্যতিক্রমী এক প্রতিমা। ধানের পর এবার সোনালি আঁশ ‘পাট’ দিয়ে গড়া হয়েছে দুর্গার প্রতিমা, যা এরইমধ্যে দর্শনার্থীদের ব্যাপক আগ্রহ তৈরি করেছে এবং দেশজুড়ে আলোচনার জন্ম দিয়েছে।
মন্দির কমিটির সাধারণ সম্পাদক পলাশ কুমার পাল জাগো নিউজকে জানান, প্রায় তিন লাখ টাকা ব্যয়ে চারজন ভাস্কর টানা তিন মাস ধরে পরিশ্রম করে প্রতিমাটি নির্মাণ করছেন। ২০২৩ সালে ধান দিয়ে তৈরি প্রতিমা আমাদের মন্দিরকে সারাদেশে আলোচনায় এনেছিল। সেই অনুপ্রেরণায় এবার পাট দিয়ে প্রতিমা তৈরি করা হয়েছে।
আগামী ২৮ সেপ্টেম্বর থেকে সারাদেশে শারদীয় দুর্গোৎসব শুরু হবে। তবে তার আগেই প্রতিদিন শত শত দর্শনার্থী ভিড় করছেন বিশেষ এই প্রতিমা দেখতে।
- আরও পড়ুন
- ধান দিয়ে গড়া প্রতিমার সোনালি আভায় বিস্মিত সবাই
- ভারতে ইলিশ পাঠানো নিয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে নানা আলোচনা
- দুর্গাপূজায় ৫০০ কেজি করে চাল পাবে ৩৩ হাজার মণ্ডপ
স্থানীয় দর্শনার্থী তাপস পাল বলেন, এমন প্রতিমা আগে কখনো দেখিনি। পাট দিয়ে প্রতিমা বানানো সত্যিই অসাধারণ ও ব্যতিক্রমী উদ্যোগ।
কাজল কুমার পাল জানান, ধানের পর এবার পাট দিয়ে কলারোয়ায় এমন প্রতিমা তৈরি হয়েছে, যা আমাদের গর্বিত করছে এবং দেশজুড়ে আলোড়ন তুলছে।
স্থানীয়দের মতে, পাট দিয়ে প্রতিমা নির্মাণ শুধু অভিনব নয় বরং কৃষিনির্ভর বাংলাদেশের ঐতিহ্য ও শিকড়কে নতুনভাবে বিশ্বমঞ্চে পরিচিত করছে। প্রতিমা ঘিরে এরইমধ্যেই কলারোয়ায় উৎসবমুখর পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। মন্দির প্রাঙ্গণে চলছে সাজসজ্জা, পূজা-অর্চনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি।
তাদের বিশ্বাস কলারোয়ায় এবারের দুর্গোৎসব হয়ে উঠবে স্মরণীয় ও ব্যতিক্রমধর্মী, যা শুধু সনাতন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যেই নয় বরং সারাদেশের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও সৃজনশীলতাকে নতুন উচ্চতায় পৌঁছে দেবে।
আহসানুর রহমান রাজীব/এফএ/জিকেএস