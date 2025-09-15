  2. দেশজুড়ে

চাঁদপুরে মেয়াদোত্তীর্ণ রি-এজেন্ট, ডায়াগনস্টিক সেন্টারকে জরিমানা

প্রকাশিত: ০৭:৪০ পিএম, ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫
চাঁদপুরের মতলব দক্ষিণ উপজেলায় ডায়াগনস্টিক সেন্টারে মেয়াদোত্তীর্ণ রিএজেন্ট পাওয়ায় এবং ফিজিসিয়ান স্যাম্পল বিক্রয়ের অপরাধে দুই প্রতিষ্ঠানকে ৪৫ হাজার টাকা জরিমানা করেছে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর।

সোমবার (১৫ সেপ্টেম্বর) দুপুরে উপজেলার নারায়ণপুর বাজারে অভিযান পরিচালনা করেন জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর চাঁদপুর জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক আব্দুল্লাহ আল ইমরান।

তিনি বলেন, অভিযান পরিচালনার সময় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইনে প্যাথলজিতে মেয়াদোত্তীর্ণ রিএজেন্ট পাওয়ায় এবং সরকার নির্ধারিত মূল্যের চেয়ে অধিক মূল্যে ডেঙ্গু পরীক্ষা করায় বায়েজীদ মেমোরিয়াল হসপিটাল অ্যান্ড ডায়াগনস্টিক সেন্টার মালিককে ৪০ হাজার টাকা এবং ফিজিসিয়ান স্যাম্পল বিক্রয়ের অপরাধে শেখ ফার্মেসিকে ৫ হাজার টাকাসহ ৪৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

