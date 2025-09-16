কটিয়াদীর ‘ক্ষুদে ম্যারাডোনা’ জিসানের দায়িত্ব নিলেন তারেক রহমান

কটিয়াদীর ‘ক্ষুদে ম্যারাডোনা’ জিসানের দায়িত্ব নিলেন তারেক রহমান
কিশোরগঞ্জের কটিয়াদীর ১০ বছরের ফুটবল জাদুকর জিসানের জীবনে নতুন অধ্যায় যোগ হয়েছে। স্থানীয়ভাবে ‘ক্ষুদে ম্যারাডোনা’ নামে পরিচিত এই শিশু এখন পাচ্ছে বড় পরিসরে নিজেকে গড়ে তোলার সুযোগ।
সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে জিসানের ফুটবল কৌশলের ভিডিও ভাইরাল হওয়ার পর বিষয়টি নজরে আসে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের। প্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে তিনি জিসানের প্রশিক্ষণ, লেখাপড়া ও ভবিষ্যতের দায়িত্ব নেওয়ার ঘোষণা দেন।
সোমবার (১৫ সেপ্টেম্বর) বিকেলে তারেক রহমানের পক্ষ থেকে বিএনপির ক্রীড়াবিষয়ক সম্পাদক ও জাতীয় দলের সাবেক অধিনায়ক আমিনুল হক জিসানের বাড়িতে গিয়ে বুট, জার্সি ও ফুটবলসহ খেলাধুলার সরঞ্জাম তুলে দেন। একইসঙ্গে তার পরিবারকেও আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়।
- আরও পড়ুন
- বিশ্বকর্মা পূজা: বুধবার বেনাপোলে আমদানি-রপ্তানি বন্ধ
- সাতক্ষীরায় একদিনে পানিতে ডুবে প্রাণ গেলো ৪ শিশুসহ পাঁচজনের
- চুয়াডাঙ্গায় হত্যা মামলায় চারজনের যাবজ্জীবন
জিসানের বাবা জজ মিয়া বলেন, আমি বিশ্বাস করতাম একদিন না একদিন কেউ আমার ছেলেকে চিনবে। আজ সেই স্বপ্ন পূর্ণ হলো।
স্থানীয়রা জানান, ম্যারাডোনা, মেসি আর রোনালদোর ভিডিও দেখে অনুপ্রাণিত হয়ে জিসান নিজের চেষ্টায় ফুটবলের নানা কৌশল রপ্ত করেছে। মাঠে নামলেই তার পায়ে যেন জাদু খেলে যায়।
আমিনুল হক বলেন, জিসানের ভেতরে বিরল প্রতিভা আছে। তারেক রহমান সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তার প্রতিভা নষ্ট হতে দেবেন না। সবদিক থেকে তাকে সহায়তা করা হবে।
এসকে রাসেল/এফএ/জিকেএস