বাড়িতে ঢুকে প্রবাসীর স্ত্রী-ছেলেকে হত্যা, সোনা-টাকা লুট

বাড়িতে ঢুকে প্রবাসীর স্ত্রী-ছেলেকে হত্যা, সোনা-টাকা লুট
বগুড়ার শিবগঞ্জে বাড়িতে ঢুকে কুয়েত প্রবাসী এক ব্যক্তির স্ত্রী ও ছেলেকে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। একই সঙ্গে তারা বাড়ি থেকে নগদ টাকা, স্বর্ণালংকার ও একটি মোটরসাইকেল লুট করে নিয়ে গেছে। মঙ্গলবার (১৬ সেপ্টেম্বর) সকালে উপজেলার সাদুল্লাপুর বটতলা গ্রামে নিজ বাড়ি থেকে দুজনের রক্তাক্ত মরদেহ উদ্ধার করা হয়।
নিহতরা হলেন ওই গ্রামের কুয়েত প্রবাসী ইদ্রীস আলীর স্ত্রী রানী বেগম (৪০) ও তার ছেলে ইমরান হোসেন (১৮)।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, সোমবার দিবাগত রাতের কোনো এক সময় দুর্বৃত্তরা ইদ্রীস আলীর বাড়িতে প্রবেশ করে। তারা মা ও ছেলেকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে হত্যা করে। এরপর বাড়ি থেকে প্রায় তিন ভরি স্বর্ণালংকার, নগদ অর্থ ও একটি মোটরসাইকেল নিয়ে পালিয়ে যায়।
মঙ্গলবার সকালে নিহত রানীর স্বজনেরা জানালা দিয়ে মা ও ছেলের রক্তাক্ত মরদেহ দেখতে পেয়ে পুলিশে খবর দেন। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পুরো এলাকা ঘিরে ফেলে। নিহতের বাড়িতে কাউকে প্রবেশ করতে দেওয়া হয়নি।
বগুড়ার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার হোসাইন মোহাম্মদ রায়হান বলেন, ‘হত্যাকাণ্ডের সবগুলো দিক সামনে রেখে তদন্ত শুরু হয়েছে। নিহতদের শরীরে একাধিক আঘাতের চিহ্ন আছে। দ্রুত জড়িতদের শনাক্ত করে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’
পিবিআইয়ের ক্রাইম সিন ইউনিট ঘটনাস্থল পরিদর্শন করার পর নিহতদের মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হবে বলে জানিয়েছে পুলিশ।
