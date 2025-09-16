  2. দেশজুড়ে

ভাঙ্গায় শনিবার পর্যন্ত অবরোধ-আন্দোলন স্থগিত

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি ফরিদপুর
প্রকাশিত: ০৪:৩৬ পিএম, ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫
ভাঙ্গায় শনিবার পর্যন্ত অবরোধ-আন্দোলন স্থগিত
যে কোনো ধরনের নাশকতা এড়াতে বিভিন্ন পয়েন্টে বিপুল সংখ্যক আইনশৃঙ্খলা বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে

ফরিদপুর-৪ সংসদীয় আসন পুনর্বিন্যাসের প্রতিবাদে ও পুরোনো সীমানা বহালের দাবিতে মহাসড়ক ও রেলপথ অবরোধ কর্মসূচি স্থগিত করেছেন আন্দোলনকারীরা।

মঙ্গলবার (১৬ সেপ্টেম্বর) আন্দোলনকারীরা এ ঘোষণা দেন। ঘোষণা অনুযায়ী বুধবার (১৭ সেপ্টেম্বর) থেকে শনিবার (২০ সেপ্টেম্বর) পর্যন্ত অবরোধ-আন্দোলন স্থগিত করা হয়েছে।

ফরিদপুর জেলা বিএনপির আহ্বায়ক সৈয়দ মোদাররেস আলী ইছা বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

ভাঙ্গায় শনিবার পর্যন্ত অবরোধ-আন্দোলন স্থগিত

জেলা প্রশাসকের আশ্বাস ও আসন্ন দুর্গাপূজা উপলক্ষে মানুষের ভোগান্তি যাতে না হয়, সেজন্য এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানা গেছে।

আরও পড়ুন:

তবে যে কোনো ধরনের নাশকতা এড়াতে বিভিন্ন পয়েন্টে বিপুল সংখ্যক আইনশৃঙ্খলা বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। তিনটি ম্যাজিস্ট্রেট টিম মহাসড়কে কাজ করছে। জেলা প্রশাসক জানিয়েছেন, কেউ অবরোধের চেষ্টা করলে সর্বোচ্চ শক্তি দিয়ে তা প্রতিহত করা হবে।

ভাঙ্গায় শনিবার পর্যন্ত অবরোধ-আন্দোলন স্থগিত

গত ৪ সেপ্টেম্বর গেজেটের মাধ্যমে ৩০০ আসনের সীমানা নির্ধারণের চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করে নির্বাচন কমিশন। এতে ফরিদপুর-৪ আসনের ভাঙ্গা উপজেলার আলগী ও হামিরদী ইউনিয়নকে কেটে ফরিদপুর-২ আসনে যুক্ত করা হয়েছে। এর প্রতিবাদে ভাঙ্গায় বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করছেন স্থানীয় জনতা।

এন কে বি নয়ন/এসআর/এমএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।