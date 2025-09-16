  2. দেশজুড়ে

যুক্তরাষ্ট্রের সেনা-নৌ কর্মকর্তা পরিচয়ে প্রতারণা যুবদল নেতার

প্রকাশিত: ০৪:৩৯ পিএম, ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫
প্রতারণা চক্রের সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে গ্রেফতারের পর হাকিমপুর পৌর যুবদলের যুগ্ম-আহ্বায়ক ফারুক হোসনকে দল থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। তাকে প্রাথমিক সদস্য পদসহ দল থেকে বহিষ্কার করা হয়।

সোমবার (১৫ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যায় যুবদলের কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির দপ্তর সম্পাদক নুরুল ইসলাম সোহেলের সই করা এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

এর আগে গত শনিবার (১৪ সেপ্টেম্বর) রাজধানীর শান্তিনগর থেকে সিআইডির ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইম ইউনিট তাকে গ্রেফতার করে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রের সেনা বা নৌবাহিনীর কর্মকর্তা পরিচয় দিয়ে বন্ধুত্ব গড়ে স্বর্ণ, হীরা কিংবা ডলার পাঠানোর নাম করে অর্থ হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগ তার বিরুদ্ধে।

গ্রেফতার মো. ফারুক হোসেন দিনাজপুরের হাকিমপুর উপজেলার উত্তর বাসুদেবপুর গ্রামের বাসিন্দা।

বহিষ্কারাদেশ সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, যুবদলের কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সভাপতি আবদুল মোনায়েম মুন্না ও সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ নূরুল ইসলাম নয়ন ইতোমধ্যে এ সিদ্ধান্ত কার্যকর করেছেন।

এতে বলা হয়, বহিষ্কৃত নেতৃবৃন্দের কোনো ধরনের অপকর্মের দায়দায়িত্ব দল নেবে না। যুবদলের সব পর্যায়ের নেতাকর্মীদের তাদের সঙ্গে সাংগঠনিক সম্পর্ক না রাখার নির্দেশনাও প্রদান করা হয়েছে। বহিষ্কারের কারণ, নৈতিক স্খলনজনিত বলে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়।

