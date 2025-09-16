ভাগনের পক্ষ নিয়ে স্কুলে ঢুকে ১২ শিক্ষার্থীকে মারধর ছাত্রদলকর্মীর

ভাগনের পক্ষ নিয়ে স্কুলে ঢুকে ১২ শিক্ষার্থীকে মারধর ছাত্রদলকর্মীর
মৌলভীবাজার সদরে তুচ্ছ বিষয় নিয়ে স্কুলের বন্ধুদের মধ্যে তর্ক ও মারামারিকে কেন্দ্র করে শিক্ষার্থীদের মারধরের অভিযোগ ওঠেছে স্থানীয় ছাত্রদল কর্মীর বিরুদ্ধে। এতে ১২ শিক্ষার্থী আহত হয়েছেন বলে জানা গেছে।
সোমবার (১৫ সেপ্টেম্বর) বিকেলে উপজেলার মনুমুখ ইউনিয়নের সাধুহাটি আব্দুল বারী উচ্চ বিদ্যালয়ে এ ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় মৌলভীবাজার মডেল থানায় লিখিত অভিযোগ করেছে আহত এক শিক্ষার্থীর পরিবার।
অভিযুক্ত এরশাদ মিয়া (৩৫) পূর্ব সাধুহাটি গ্ৰামের সাবেক ইউপি সদস্য মৃত ইছমাইল মিয়ার ছেলে। তিনি স্থানীয় ছাত্রদল কর্মী বলে জানা গেছে।
অভিযোগ সূত্রে জানা গেছে, বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে দ্বন্দ্ব চলছিল। এরই ধারাবাহিকতায় সোমবার বিকেলে বিদ্যালয়ের সামনে রাস্তার ওপর বন্ধুদের মধ্যে তর্কের জেরে মারামারি হয়। এসময় এরশাদ মিয়া নামে একজন এক শিক্ষার্থীর মামা পরিচয়ে হাতে কাঠের রোল নিয়ে বিদ্যালয়ে ঢোকেন। তিনি দশম শ্রেণির তামিম আহমেদ ও হানিফ মিয়া নামে দুই শিক্ষার্থীকে মারধর করেন। এসময় আরও কয়েকজন মারধরের শিকার হয়। আহত অবস্থায় স্থানীয়রা দ্রুত তাদের মৌলভীবাজার সদর হাসপাতালে ভর্তি করেন। বর্তমানে তারা চিকিৎসাধীন রয়েছেন।
আহত অন্যরা হলো- বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী জাহান আহমেদ, সোহাগ মিয়া, আরিয়ান আহমেদ, তানিম আহমেদ, সালেহ আহমেদ, হুসাইন আহমেদ, হাসান আলি, মারুফ মিয়া, জিহান আহমেদ, হাবিব আহমেদ, এস এম হানিফ, তামিম আহমেদ।
এ ঘটনায় আহত শিক্ষার্থী তামিম আহমেদের মা হাছনা বেগম মৌলভীবাজার মডেল থানায় লিখিত অভিযোগ করেছেন।
আহত অপর শিক্ষার্থী হানিফের চাচা সুমন আহমদ বলেন, পরীক্ষার আগে স্কুলের বন্ধুদের মধ্যে ঝগড়া হয়। পরে তারা পরীক্ষা দিতে যায়। পরীক্ষা দিয়ে বের হলে ছাত্রের মামা পরিচয় দিয়ে এলোপাতাড়ি ১৫-২০ জন ছাত্রকে মারধর করে। আমার ভাতিজা হানিফ গুরুত্বর আহত হয়। আরেক শিক্ষার্থী সোহাগের ৫টা সেলাই লেগেছে।
এ বিষয়ে বক্তব্য জানতে অভিযুক্ত এরশাদ মিয়াকে একাধিকবার ফোন করা হলেও তাকে পাওয়া যায়নি।
মৌলভীবাজার জেলা ছাত্রদলের সভাপতি মো. রুবেল মিয়া বলেন, ছাত্রদলের নাম ব্যবহার করে অনেকেই অনেক অপকর্ম করাবার চেষ্টা করেন। এসব প্রশ্রয় দেওয়া হবে না। অভিযুক্ত ছাত্রদলের কেউ কিনা জানা নেই। ছাত্রদল সংশ্লিষ্ট হলে সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
এ বিষয়ে সাধুহাটি আব্দুল বারী উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক অভিনাশ চন্দ্র দে বলেন, হামলায় কয়েকজন ছাত্র গুরুত্বর আহত হয়েছে। এলাকার মুরব্বিরা বলেছেন বিষয়টি দেখবেন। যিনি মেরেছেন তার ভাগিনা এই স্কুলে পড়েন।
মৌলভীবাজার মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) গাজী মো. মাহবুব বলেন, অভিযোগ পাওয়ার পর তদন্ত শুরু হয়েছে। ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
