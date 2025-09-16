কুমিল্লায় নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের ঝটিকা মিছিল থেকে আটক ৫

কুমিল্লায় নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের ঝটিকা মিছিল থেকে আটক ৫
কুমিল্লার দাউদকান্দিতে নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের ঝটিকা মিছিল থেকে ৫ জনকে আটক করেছে পুলিশ। মঙ্গলবার (১৬ সেপ্টেম্বর) সকালে উপজেলার ধীতপুর এলাকায় ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে মিছিল থেকে তাদের আটক করা হয়।
বিকেল ৫টায় দাউদকান্দি মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জুনায়েদ চৌধুরী এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্র জানায়, মঙ্গলবার সকাল ১০টার দিকে হঠাৎ নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের দাউদকান্দি উপজেলা শাখার কর্মীরা ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের ধীতপুর এলাকায় ঝটিকা মিছিল বের করে। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে ৫ জনকে আটক করে। বিকেল ৫টায় এ প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত আটকদের বিরুদ্ধে থানায় কোনো মামলা হয়নি।
এ বিষয়ে দাউদকান্দি মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জুনায়েদ চৌধুরী বলেন, ঝটিকা মিছিলে অংশ নেওয়া বাকিদের আটক করতে পুলিশের অভিযান অব্যাহত রয়েছে। আটকদের বিরুদ্ধে মামলার প্রস্তুতি চলছে।
জাহিদ পাটোয়ারী/এমএন/এমএস