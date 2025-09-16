জাগো নিউজে সংবাদ প্রকাশ
দামুড়হুদা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে অভিযান, অনিয়মের তথ্য পেলো দুদক
অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগে চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে অভিযান চালিয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ১০টায় এ অভিযান চালায় সংস্থাটি।
অভিযানে খাবারের মান ও ভুয়া অপারেশন রেকর্ডের প্রাথমিক প্রমাণ পাওয়া গেছে বলে জানা গেছে।
দুদকের ঝিনাইদহ সমন্বিত কার্যালয়ের উপ-পরিচালক তরুণ কান্তি ঘোষ অভিযানে নেতৃত্ব দেন। এসময় অতিরিক্ত পরিচালক খালিদ মাহমুদ তার সঙ্গে ছিলেন। অভিযানকালে হাসপাতালের রান্নাঘরে রোগীদের খাবারের মান পরীক্ষা করা হয়। সেখানে দেখা গেছে, রোগীদের নির্ধারিত পরিমাণ মাছ সরবরাহ করা হচ্ছে না। এছাড়া হাসপাতালের অপারেশন রেকর্ডে এমন কিছু অপারেশন দেখানো হয়েছে যা বাস্তবে হয়নি।
উপ-পরিচালক তরুণ কান্তি ঘোষ জানান, সুনির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে। খাবার সরবরাহে অনিয়ম ও ভুয়া অপারেশন দেখানোর প্রাথমিক প্রমাণ মিলেছে। আরও কিছু অভিযোগ যাচাইবাছাই চলছে।
এর আগে ১০ সেপ্টেম্বর জাগো নিউজে দামুড়হুদা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের অনিয়ম-দুর্নীতি নিয়ে ‘৫ বছরে চার কোটি টাকা লোপাটের অভিযোগ’ শিরোনামে অনুসন্ধানী প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়।
প্রতিবেদনে ওঠে আসা অনিয়ম নিয়ে স্বাস্থ্য বিভাগ তিন সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করেছে। পাশাপাশি, কমপ্লেক্সের ভারপ্রাপ্ত উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ডা. হেলেনা আক্তার নীপাকে মহেশপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে বদলি করা হয়েছে।
