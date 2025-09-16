গাজীপুরে রেল ব্লকেড কর্মসূচি
উপ-সহকারী প্রকৌশলী পদ নিয়ে ষড়যন্ত্রের অভিযোগে গাজীপুরে রেল ব্লকেড কর্মসূচি পালন করেছেন ডিপ্লোমা প্রকৌশলী কল্যাণ ফাউন্ডেশনের সদস্যরা।
মঙ্গলবার (২৬ সেপ্টেম্বর) বিকেলে জয়দেবপুর ভুরুলিয়া রেলগেট এলাকায় তারা এ কর্মসূচি পালন করেন। এতে ঢাকা থেকে উত্তরবঙ্গ ও ময়মনসিংহে ট্রেন চলাচল সাময়িক বন্ধ হয়ে যায়।
ডিপ্লোমা প্রকৌশলীরা বলেন, ‘যারা কারিগরি শিক্ষা ও ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারদের বিরুদ্ধে অব্যাহত ষড়যন্ত্র ও অযৌক্তিক দাবি নিয়ে দেশকে অস্থিতিশীল করার অপচেষ্টা চালাচ্ছে তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে হবে।’
জয়দেবপুর রেলওয়ে পুলিশ ফাড়ির ইনচার্জ নাজিরুজ্জামান জানান, বিকেল সাড়ে ৪টা থেকে শিক্ষার্থীরা রেলেপথ বন্ধ করে রাখেন। এতে ঢাকা থেকে ছেড়ে আসা উত্তরবঙ্গ ও ময়মনসিংহগামী ট্রেনের চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কথা বলে বিকেল ৫টার দিকে তাদের রেললাইন থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। শিক্ষার্থীরা বলেছেন, দাবি না মানা পর্যন্ত তারা আন্দোলন অব্যাহত রাখবেন।
মো. আমিনুল ইসলাম/এমএন/এএসএম