কুমিল্লায় দুর্গাপূজায় বিশেষ নিরাপত্তা থাকবে: পুলিশ সুপার

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৭:০৪ পিএম, ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫
সনাতন ধর্মাবলম্বীদের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব শারদীয় দুর্গোৎসব উপলক্ষে কয়েক স্তরের বিশেষ নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে জেলা পুলিশ সুপার নজির আহমেদ খান।

মঙ্গলবার (১৬ জুলাই) দুপুরে পুলিশ লাইন মিলনায়তনে এক সংবাদ সম্মেলন এ কথা জানান তিনি।

নজির আহমেদ খান বলেন, সনাতন ধর্মাবলম্বীদের দুর্গাপূজা উপলক্ষে জেলা পুলিশ তিনটি অংশে কাজ করবে। পূজার প্রস্তুতিকালীন, পূজা চলাকালীন ও বিসর্জনের সময়। সর্বদা ৯৫০ জন পুলিশ সদস্য ছোট ছোট টিম করে সার্বক্ষণিক নিরাপত্তায় নিয়োজিত থাকবে। গুরুত্বপূর্ণ ও ঝুঁকিপূর্ণ মণ্ডপে ফিক্সড পুলিশ স্ট্যান্ড থাকবে। এছাড়াও ডিবির কুইক রেসপন্স টিম থাকবে। সার্বক্ষণিক গোয়েন্দা টিম কাজ করবে। সোস্যাল মিডিয়া মনিটরের জন্য বিশেষ টিম থাকবে, যাতে কেউ গুজব ও অপপ্রচার ছড়াতে না পারে। প্রত্যন্ত এলাকায় মণ্ডপে পৌঁছাতে নৌযোগে পুলিশের টিম কাজ করবে।

তিনি আরও বলেন, পূজা কমিটির সঙ্গে আমাদের মিটিং হয়েছে। আমরা তাদের কিছু দিকনির্দেশনা দিয়েছি। প্রতিটি মণ্ডপে সিসি ক্যামেরা স্থাপন ও পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা করতে বলা হয়েছে। বিদ্যুৎ চলে গেলে জেনারেটর সার্ভিস রাখার জন্যও বলা হয়েছে। পূজা মণ্ডপের আশপাশে কোনোপ্রকার মেলা না বসানোর জন্যও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। শৃঙ্খলা রক্ষায় পুলিশের পাশাপাশি অন্যান্য স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনও কাজ করবে।

তিনি আরও বলেন, এছাড়াও মণ্ডপের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় স্বেচ্ছাসেবী টিম রাখার জন্য বলা হয়েছে। নগরীতে যানজট নিরসনের জন্য পূজা চলাকালীন সার্বক্ষণিক ট্রাফিক পুলিশ কাজ করবে।

এ বছর কুমিল্লা জেলার ১৭ টি উপজেলায় মোট ৮১৮টি মণ্ডপে পূজা উৎযাপন হবে।

