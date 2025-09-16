মানিকগঞ্জ সম্পাদক পরিষদের সভাপতি সুজন, সম্পাদক আকরাম
মানিকগঞ্জ থেকে প্রকাশিত বিভিন্ন সাপ্তাহিক ও দৈনিক পত্রিকার সম্পাদকদের নিয়ে গঠিত সম্পাদক পরিষদের নতুন কমিটি গঠিত হয়েছে।
নতুন কমিটিতে সভাপতি হিসেবে দৈনিক টেলিগ্রাম পত্রিকার সম্পাদক শহীদুল ইসলাম সুজন সভাপতি ও দৈনিক আমার নিউজ পত্রিকার সম্পাদক মো. আকরাম হোসেন সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন।
সম্প্রতি সম্পাদক পরিষদের এক জরুরি সভায় এ কমিটি গঠিত হয়। ১৩ সদস্য বিশিষ্ট কমিটির অন্যরা হলেন- সহ-সভাপতি-মাহবুব আলম জুয়েল (সাপ্তাহিক সময়ের সংবাদ), যুগ্ম সম্পাদক- অ্যাডভোকেট খন্দকার সুজন হোসেন (সাপ্তাহিক তারুণ্যের কথা), কোষাধ্যক্ষ জয়নাল আবেদীন বাবুল (সাপ্তাহিক আবাবিল), সাংগঠনিক সম্পাদক আকমল হোসেন (সাপ্তাহিক অগ্নিবিন্দু), দপ্তর সম্পাদক মোহাম্মদ আক্তার হোসেন মিলন (দৈনিক বাংলাদেশ নিশান), প্রচার সম্পাদক এফএম ফজলুল হক (দৈনিক পৃথিবী প্রতিদিন), কার্যকরী সদস্য অ্যাডভোকেট আমিনুল হক আকবর (দৈনিক আল আযান), গোলাম ছারোয়ার ছানু (সাপ্তাহিক মানিকগঞ্জ), আশরাফুল আলম লিটন (সাপ্তাহিক সবখবর), আব্দুল আলীম (দৈনিক শীর্ষ বার্তা) ও কহিনুর ইসলাম রাব্বি (সাপ্তাহিক সংবাদ জমিন)।
কমিটির সাধারণ সদস্যরা হলেন- শহীদুল ইসলাম (দৈনিক মানিকগঞ্জের কাগজ), মো. আনোয়ারুল হক (দৈনিক বাংলাদেশ মধ্যাঞ্চল), বাবুল আক্তার মঞ্জু (দৈনিক নিউজ), আমির হামজা (সাপ্তাহিক মানিকগঞ্জের খবর), আনিসুর রহমান বুলবুল (সাপ্তাহিক সাতদিনের মানিকগঞ্জ)।
এআরবি/বিএ/এমএস