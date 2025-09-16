সোনামসজিদ স্থলবন্দর
পেঁয়াজ আমদানিতে সিন্ডিকেট গঠন রোধে আইপি উন্মুক্তের দাবি
দেশের বাজার স্থিতিশীল রাখতে আমদানিকারকদের জন্য পেঁয়াজের ইম্পোর্ট পারমিট (আইপি) উন্মুক্ত করার দাবি জানিয়েছে সোনামসজিদ আমদানি ও রপ্তানিকারক গ্রুপ। মঙ্গলবার (১৬ সেপ্টেম্বর) দুপুরে সোনামসজিদ স্থলবন্দরে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এ দাবি সংগঠনটি।
লিখিত বক্তব্যে সংগঠনটির সভাপতি মো. একরামুল হক বলেন, দীর্ঘদিন ধরে দেশের নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্যপণ্য আমদানির মাধ্যমে বাজার স্থিতিশীল রাখতে কাজ করছে সোনামসজিদ আমদানি ও রপ্তানি কারক গ্রুপ। সম্প্রতি দেশে পেঁয়াজের চাহিদা মেটাতে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর সীমিত আকারে আইপি প্রদান শুরু করে। তবে মাত্র কয়েকজন আমদানিকারককে ৩০-৫০ মেট্রিক টন আইপি দেওয়ার পর কৃষকদের স্বার্থের কথা বিবেচনা করে কর্তৃপক্ষ আইপি দেওয়া বন্ধ করে দেয়। বর্তমানে শতশত আমদানিকারকের আবেদন প্রক্রিয়াধীন।
সংবাদ সম্মেলনে আরও বলা হয়, এ অবস্থায় কয়েকজন আমদানিকারক হাইকোর্টে রিট করে হাজার হাজার মেট্রিক টনের আইপি পাওয়ার আদেশ নিয়েছেন। এতে বাজারে অস্বাভাবিকতা দেখা দেওয়ার শঙ্কা তৈরি হয়েছে। যদি কয়েকজন ব্যবসায়ী বিপুল পরিমাণ আইপি হাতে পান তবে তারা সিন্ডিকেট গঠন করলে বাজারে কৃত্রিম সংকট তৈরি হবে, যা বাজার অস্থিতিশীল করবে। এতে সরকারের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ হবে।
সংগঠনটির নেতারা বলেন, বাজার নিয়ন্ত্রণে রাখতে ও আমদানিকারকদের স্বার্থ রক্ষায় সবার জন্য সমান সুযোগে আইপি উন্মুক্ত করার বিকল্প নেই। তারা সরকারের প্রতি দ্রুত সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য সিদ্ধান্ত নেওয়ার আহ্বান জানান।
সোহান মাহমুদ/এমএন/এএসএম