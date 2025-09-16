সীতাকুণ্ডে শিপইয়ার্ডে আগুন, ৮ শ্রমিক দগ্ধ
চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে একটি শিপইয়ার্ডে আগুন লেগে আট শ্রমিক দগ্ধ হয়েছেন। মঙ্গলবার (১৬ সেপ্টেম্বর) দুপুরে উপজেলার বারআউলিয়া এলাকায় জিরি সুবেদার শিপ রিসাইক্লিং ইয়ার্ডে অগ্নিকাণ্ড ঘটে।
চট্টগ্রাম শিল্প পুলিশের এসপি পুলিশ সুপার (এসপি) আবদুল্লাহ আল মাহমুদ এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
আহতরা হলেন- দুলাল হোসেন, হাফিজুর রহমান, আনোয়ার হোসেন, মুক্তার শেখ, সহিদুর রহমান, মো. ফারুক, দুলাল হোসেন ও হানিফ আলী।
শ্রম পরিদর্শন অধিদপ্তর ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, আহতদের মধ্যে দুজনের শরীরের প্রায় ২৫ শতাংশ এবং পাঁচজনের ১০ শতাংশ দগ্ধ হয়েছে।
এসপি আবদুল্লাহ আল মাহমুদ জানান, জাহাজ কাটার সময় আগুনের ফুলকি গিয়ে তেলের ট্যাংকে পড়লে বিস্ফোরণের পর আগুন লেগে যায়। এসময় সেখানে থাকা দুজন গুরতর দগ্ধ হয় ও পাশে থাকা আরও ছয়জন আহত হন। আহতদের উদ্ধার করে নগরীর দুটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। দুই শ্রমিকের শরীরের ২৫-৩০ শতাংশ পুড়ে গেছে বলে জানিয়েছেন তিনি।
পুলিশের একটি দল ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে দাহ্য তরল পদার্থ থেকে আগুনের সূত্রপাত।
জিরি সুবেদার শিপ রিসাইক্লিং ইয়ার্ডের অংশীদার মো. ফেরদৌস ওয়াহিদ ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করলেও কীভাবে আগুন লেগেছে সে বিষয়ে তিনি কিছু জানাতে পারেননি।
শ্রমিক অধিকারকর্মী ফজলুল কবির মিন্টু বলেন, যথাযথ নিরাপত্তা ব্যবস্থার অভাবেই এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। আমরা আহত শ্রমিকদের জন্য ক্ষতিপূরণ ও চিকিৎসার সম্পূর্ণ ব্যয় বহনের দাবি জানাই।
এম মাঈন উদ্দিন/এমএন/এএসএম