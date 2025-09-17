ঝিনাইদহে মাছ ধরা নিয়ে দু’পক্ষের সংঘর্ষে আহত ১২

ঝিনাইদহে মাছ ধরা নিয়ে দু’পক্ষের সংঘর্ষে আহত ১২
বৃষ্টির পানিতে ভেসে যাওয়া মাছ ধরাকে কেন্দ্র করে ঝিনাইদহে গ্রামবাসী দু’পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ হয়েছে। এতে উভয় পক্ষের অন্তত অন্তত ১২ জন আহত হয়েছেন। আহতদের ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।
বুধবার (১৭ সেপ্টেম্বর) সকাল সাড়ে ১০টার দিকে দিকে সদর উপজেলার কোদালিয়া গ্রামে এ সংঘর্ষ হয়।
পুলিশ ও স্থানীয়রা জানায়, সম্প্রতি প্রবল বৃষ্টিপাতের কারণে সদর উপজেলার কোদালিয়া গ্রামের শোয়েব নামের এক ব্যক্তির পুকুর ভেসে যায়। বৃষ্টির পানিতে পুকুরের মাছ ভেসে যাওয়ার পর ওই মাছ শিকার করেন স্থানীয় টুকু মুন্সি গ্রুপের লোকজন। এ নিয়ে পুকুরের মালিক শোয়েব ও তার লোকজনের সঙ্গে স্থানীয় প্রভাবশালী গ্রুপের লোকজনের বাকবিতণ্ডা হয়। একপর্যায়ে উভয়পক্ষের লোকজন সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েন।
এদিকে ওই ঘটনার জেরে মঙ্গলবার বিকেলে স্থানীয় বিএনপির নেতার জানাজা শেষ করে বাড়ি ফেরার পথে প্রতিপক্ষের হামলার শিকার হন পুকুরের মালিক শোয়েব। ভুক্তভোগীর অভিযোগ, প্রভাবশালী টুকু মুন্সি গ্রুপের লোকজন তার ওপরে হামলা চালিয়েছে। পরে ওই ঘটনার জেরে বুধবার সকালে দুই গ্রুপের লোকজন দ্বিতীয় দফায় সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। এতে উভয়পক্ষের নারী ও পুরুষসহ অন্তত ১২ জন আহত হন। স্থানীয়রা আহতদের উদ্ধার করে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে ভর্তি করে।
এ ঘটনায় কোদালিয়া গ্রামের টুকু মুন্সির সঙ্গে একাধিকবার যোগাযোগের চেষ্টা করেও তার বক্তব্য পাওয়া যায়নি।
এ বিষয়ে ঝিনাইদহ সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল্লাহ আল মামুন বলেন, দুই দল গ্রামবাসীর সংঘর্ষের ঘটনায় এখন পর্যন্ত কোনো অভিযোগ পাইনি। তবে গ্রামের শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখতে ঘটনাস্থলে পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।
