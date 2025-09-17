  2. দেশজুড়ে

ঝিনাইদহে মাছ ধরা নিয়ে দু’পক্ষের সংঘর্ষে আহত ১২

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি ঝিনাইদহ
প্রকাশিত: ০২:০৩ পিএম, ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫
ঝিনাইদহে মাছ ধরা নিয়ে দু’পক্ষের সংঘর্ষে আহত ১২

বৃষ্টির পানিতে ভেসে যাওয়া মাছ ধরাকে কেন্দ্র করে ঝিনাইদহে গ্রামবাসী দু’পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ হয়েছে। এতে উভয় পক্ষের অন্তত অন্তত ১২ জন আহত হয়েছেন। আহতদের ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

বুধবার (১৭ সেপ্টেম্বর) সকাল সাড়ে ১০টার দিকে দিকে সদর উপজেলার কোদালিয়া গ্রামে এ সংঘর্ষ হয়।

পুলিশ ও স্থানীয়রা জানায়, সম্প্রতি প্রবল বৃষ্টিপাতের কারণে সদর উপজেলার কোদালিয়া গ্রামের শোয়েব নামের এক ব্যক্তির পুকুর ভেসে যায়। বৃষ্টির পানিতে পুকুরের মাছ ভেসে যাওয়ার পর ওই মাছ শিকার করেন স্থানীয় টুকু মুন্সি গ্রুপের লোকজন। এ নিয়ে পুকুরের মালিক শোয়েব ও তার লোকজনের সঙ্গে স্থানীয় প্রভাবশালী গ্রুপের লোকজনের বাকবিতণ্ডা হয়। একপর্যায়ে উভয়পক্ষের লোকজন সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েন।

এদিকে ওই ঘটনার জেরে মঙ্গলবার বিকেলে স্থানীয় বিএনপির নেতার জানাজা শেষ করে বাড়ি ফেরার পথে প্রতিপক্ষের হামলার শিকার হন পুকুরের মালিক শোয়েব। ভুক্তভোগীর অভিযোগ, প্রভাবশালী টুকু মুন্সি গ্রুপের লোকজন তার ওপরে হামলা চালিয়েছে। পরে ওই ঘটনার জেরে বুধবার সকালে দুই গ্রুপের লোকজন দ্বিতীয় দফায় সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। এতে উভয়পক্ষের নারী ও পুরুষসহ অন্তত ১২ জন আহত হন। স্থানীয়রা আহতদের উদ্ধার করে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে ভর্তি করে।

ঝিনাইদহে মাছ ধরা নিয়ে দু’পক্ষের সংঘর্ষে আহত ১২

এ ঘটনায় কোদালিয়া গ্রামের টুকু মুন্সির সঙ্গে একাধিকবার যোগাযোগের চেষ্টা করেও তার বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

এ বিষয়ে ঝিনাইদহ সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল্লাহ আল মামুন বলেন, দুই দল গ্রামবাসীর সংঘর্ষের ঘটনায় এখন পর্যন্ত কোনো অভিযোগ পাইনি। তবে গ্রামের শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখতে ঘটনাস্থলে পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

শাহজাহান নবীন/এমএন/এএসএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।