যানজট নিরসনে নিয়োজিত শিক্ষার্থীদের ওপর ইজিবাইকচালকদের হামলা

নারায়ণগঞ্জ
প্রকাশিত: ০৭:২৬ পিএম, ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫
নারায়ণগঞ্জ শহরে যানজট নিরসনে সড়কে কাজ করা শিক্ষার্থীদের ওপর ব্যাটারিচালিত রিকশা (ইজিবাইক) চালকদের হামলার ঘটনা ঘটেছে। এ নিয়ে ইজিবাইকচালকদের ওপরও হামলার অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় উভয় পক্ষের অন্তত ১০ জন আহত হয়েছেন।

বুধবার (১৭ সেপ্টেম্বর) বেলা ১১টায় ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ লিংক রোডের চাষাঢ়া ও জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের প্রবেশ গেটে এ ঘটনা ঘটে।

এর প্রতিবাদে ইজিবাইকচালকরা প্রায় দুই ঘণ্টা ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ লিংক রোড অবরোধ করে রাখেন। তাদের অবরোধে পুরো শহরজুড়ে যানজট সৃষ্টি হয়। পরে বিকেল জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে প্রশাসন ও বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতাদের নিয়ে প্রায় দেড় ঘণ্টাব্যাপী বৈঠকে বিষয়টি সমাধান হয়।

যানজট নিরসনে কাজ করা শিক্ষার্থী ইয়াসিন আরাফাত জাগো নিউজকে বলেন, ‌‘আমরা এক মাস ধরে শহরের যানজট নিরসনে কাজ করে যাচ্ছি। চেম্বার অব কমার্স এবং বিকেএমই থেকে আমাদেরকে ট্রাফিক মনিটরিং সেলে দেওয়া হয়। আমাদের দায়িত্ব দেওয়ার পর থেকেই বড় অটোরিকশাগুলো চাষাঢ়া প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু তারা নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে চাষাঢ়া প্রবেশ করেন। পরে বাধা দিলে তারা আমাদের ওপর ক্ষেপে যান।’

অটোরিকশাচালক মো. উজ্জ্বল বলেন, ‘আমাদের চাষাঢ়া যাওয়া নিষেধ। আমরা নিষেধ উপেক্ষা চাষাঢ়া গেছি, এটা আমার অপরাধ। কিন্তু তারা আমাদের অটোরিকশার গ্লাস ভেঙে দিয়েছে। গ্লাস ভাঙার কারণ জানতে চাইলে তারা আমাদের ওপর হামলা করেছে। আমাদের অনেককে তারা মারধর করেছে। কয়েকজন হাসপাতালে ভর্তি আছে।’

নারায়ণগঞ্জ জেলা পুলিশ সুপার মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন বলেন, সব পক্ষকে নিয়ে আলোচনার মাধ্যমে ভালো একটি সমাধানে আসা সম্ভব হয়েছে। আলোচনা সভায় দুই পক্ষই ট্রাফিক ব্যবস্থাপনায় জেলা প্রশাসনের সব সিদ্ধান্ত মানতে একমত হয়েছেন। এ ঘটনায় একটি কমিটি গঠন করা হবে।

নারায়ণগঞ্জ জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম মিঞা বলেন, আগামীতে যেন এমন ঘটনার পুনরাবৃত্তি না ঘটে, সেজন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

