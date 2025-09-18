বরিশালে র্যাব পরিচয়ে ছিনতাই: শ্রমিকদল নেতাসহ গ্রেফতার ৩
বরিশালে র্যাব পরিচয়ে ছিনতাইয়ের অভিযাগে শ্রমিক দল নেতাসহ তিনজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।
মঙ্গলবার (১৬ সেপ্টেম্বর) দিবাগত রাতে বরিশালের আগৈলঝাড়া উপজেলার বাকাল ইউনিয়নের আমবাড়ি গ্রাম থেকে তাদের গ্ৰেফতার করা হয়।
গ্রেফতাররা হলেন- আগৈলঝাড়া উপজেলার বাগধা ইউনিয়নের নাঘিরপাড় গ্রামের মৃত আব্দুল মাজেদ মোল্লার ছেলে ও বাগধা ইউনিয়ন শ্রমিক দলের সাংগঠনিক সম্পাদক রাসেল মোল্লা (৪০), একই উপজেলার উত্তর চাঁদত্রিশিরা গ্রামের দুলাল মোল্লার ছেলে রমজান মোল্লা (২৮) এবং বাকাল ইউনিয়নের পূর্ব পয়সা গ্রামের নগেন হালদারের ছেলে নরত্তোম হালদার (৩৪)।
এ ঘটনায় থানায় মামলা দায়েরের পর বুধবার (১৭ সেপ্টেম্বর) দুপুরে গ্রেফতারদের আদালতের মাধ্যমে জেলহাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।
এছাড়া দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগে গ্রেফতার রাসেল মোল্লাকে দল থেকে আজীবনের জন্য বহিষ্কার করা হয়েছে।
এ বিষয়ে আগৈলঝাড়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. অলিউল ইসলাম বলেন, মঙ্গলবার দিবাগত রাতে আমবাড়ি এলাকায় র্যাব পরিচয়ে তিন পান ব্যবসায়ীকে বিভিন্ন ধরনের ভয়ভীতি দেখিয়ে চাঁদা দাবি ও নগদ টাকা ছিনিয়ে নিয়ে পালিয়ে যাওয়ার সময় তাদের গ্রেফতার করে পুলিশ। এ সময় তাদের গায়ে র্যাবের কোটি পড়া ছিল।
ওসি বলেন, অভিযানকালে গ্রেফতারদের অপর সহযোগী সুমনসহ অন্যরা হ্যান্ডকাফ, অস্ত্র ও মোটরসাইকেল নিয়ে কৌশলে পালিয়ে যান। তাদের গ্রেফতারে অভিযান চলছে।।
এই পুলিশ কর্মকর্তা আরও বলেন, এ ঘটনায় ভুক্তভোগী ব্যবসায়ী বিপুল ঢালী বাদি হয়ে গ্রেফতার তিনজনসহ অজ্ঞাতনামাদের আসামি করে থানায় মামলা দায়ের করেছেন।
শাওন খান/ইএ