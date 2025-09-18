বাগেরহাটে তৃতীয় দিনের মতো নির্বাচন অফিস ঘেরাও

বাগেরহাটে তৃতীয় দিনের মতো নির্বাচন অফিস ঘেরাও
বাগেরহাটে আসন পুনর্বহালের দাবিতে তৃতীয় দিনের মতো জেলা নির্বাচন অফিস ঘেরাও করেছে সর্বদলীয় সম্মিলিত কমিটির নেতাকর্মীরা।
বৃহস্পতিবার (১৮ সেপ্টেম্বর) সকালে জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা কার্যালয়ের সামনে তাবু টানিয়ে অবস্থান নিয়েছেন তারা। আসন্ন দুর্গাপূজার শেষ না হওয়া পর্যন্ত হরতাল- অবরোধের মতো কর্মসূচি না থাকলেও নির্বাচন অফিস ঘেরাও ও অবস্থান কর্মসূচি অব্যাহত রাখার কথা জানিয়েছেন তারা।
বাগেরহাট জেলা বিএনপি নেতা ও সুপ্রিমকোর্টের জ্যেষ্ঠ আইনজীবী ব্যারিস্টার শেখ মুহাম্মদ জাকির হোসেন বলেন, আমরা রিট পিটিশন করেছি। আদালত আমাদের কথা শুনেছেন। দশ দিনের রুল জারি করেছেন। ইনশাআল্লাহ আদালতে আমরা ন্যায় বিচার পাবো এবং চারটি আসন পুনর্বহাল থাকবে।
এর আগে ৩০ আগস্ট দুপুরে আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বাগেরহাটের চারটি আসনের মধ্যে একটি কমিয়ে জেলায় তিনটি আসন করার প্রাথমিক প্রস্তাব দেয়। এরপর থেকেই বাগেরহাটবাসী আন্দোলন শুরু করে। চারটি আসন বহাল রাখার দাবিতে নির্বাচন কমিশনের শুনানিতে অংশগ্রহণ করেন নেতাকর্মীরা। এরপরও ৪ সেপ্টেম্বর নির্বাচন কমিশন শুধু সীমানা পরিবর্তন করে তিনটি আসন জারি রেখে চূড়ান্ত গেজেট প্রকাশ করে।
নাহিদ ফরাজী/এএইচ/জিকেএস