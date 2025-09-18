আখাউড়া দিয়ে ভারতে গেলো ১২০০ কেজি ইলিশ

আখাউড়া দিয়ে ভারতে গেলো ১২০০ কেজি ইলিশ
ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আখাউড়া স্থলবন্দর দিয়ে প্রায় ১২০০ কেজি ইলিশ ভারতে রপ্তানি হয়েছে। বৃহস্পতিবার (১৮ সেপ্টেম্বর) দুপুর পৌনে ৩টার দিকে দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে প্রথম চালানে আখাউড়া স্থলবন্দর দিয়ে ইলিশবোঝাই দুটি পিকআপ আগরতলা স্থলবন্দরে প্রবেশ করে।
মোহাতাব অ্যান্ড সন্স নামে যশোরের বেনাপোলের একটি রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান প্রতি কেজি ১২ দশমিক ৫ মার্কিন ডলার দরে মাছগুলো রপ্তানি করে। আর মাছের আমদানিকারক ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের আগরতলার মেসার্স পরিতোষ বিশ্বাস। মাছগুলোর কাস্টমস ক্লিয়ারিংয়ের কাজ করে আখাউড়া স্থলবন্দরের সিঅ্যান্ডএফ এজেন্ট মেসার্স সাকিয়াত কনস্ট্রাকশন।
সিঅ্যান্ডএফ এজেন্ট মেসার্স সাকিয়াত কনস্ট্রাকশনের মালিক ফারুক মিয়া জানান, তিন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে আখাউড়া স্থলবন্দর দিয়ে ৯০ টন ইলিশ রপ্তানির অনুমোদন পাওয়া গেছে। প্রথম চালানে এক হাজার ১৯২ কেজি ইলিশ মাছ রপ্তানি করা হয়েছে। দুর্গাপূজা শুরুর আগেরদিন পর্যন্ত ভারতে ইলিশ মাছ রপ্তানি হবে। তবে বাজারে ইলিশের সংকটের কারণে অনুমোদনের সমপরিমাণ মাছ রপ্তানি করা যাবে না।
আবুল হাসনাত মো. রাফি/আরএইচ/জেআইএম