ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় সরকারি চাল মিললো বাজারে

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় সরকারি চাল মিললো বাজারে
ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরে অভিযান চালিয়ে ৬০০ কেজি সরকারি চাল জব্দ করেছে উপজেলা প্রশাসন। বৃহস্পতিবার (১৮ সেপ্টেম্বর) দুপুরে শহরের আনন্দবাজারের একটি দোকানের সামনে থেকে এসব চাল উদ্ধার করা হয়।
উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) সিফাত মো. ইশতিয়াক ভূঁইয়া জানান, প্রতিটি বস্তায় ৫০ কেজি ওজনের ১২ বস্তায় ৬০০ কেজি চাল ছিল। চাল গুলো হতদরিদ্র নারীদের বিতরণের জন্য ছিল। জব্দকৃত চাল সদর উপজেলা পরিষদ কার্যালয়ে নিয়ে আসা হয়েছে। এ ঘটনায় তদন্ত চলছে।
আবুল হাসনাত মো. রাফি/আরএইচ/জেআইএম