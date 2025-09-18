চামড়ায় দেওয়া লবণে বিট লবণ তৈরি

চামড়ায় দেওয়া লবণে বিট লবণ তৈরি
গরু ও ছাগলের চামড়া প্রক্রিয়াজাতকরণে ব্যবহৃত লবণ দিয়ে ভেজাল বিট লবণ তৈরির একটি কারখানার সন্ধান পেয়েছে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর।
বৃহস্পতিবার (১৮ সেপ্টেম্বর) বগুড়া শহরের দক্ষিণ ফুলবাড়ী এলাকায় অভিযান চালিয়ে এ কারখানায় তৈরি বিপুল পরিমাণ লবণ জব্দ এবং কারখানা মালিককে জরিমানা করা হয়।
ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক মেহেদী হাসান জানান, দীর্ঘদিন ধরে অভিযোগ আসছিল যে বাজারে অস্বাস্থ্যকর ও খাবার অযোগ্য বিট লবণ বিক্রি হচ্ছে। এর উৎস খুঁজতে গিয়ে তারা জানতে পারেন, শিববাটি সেতুর কাছে একটি কারখানায় এই লবণ তৈরি হয়।
বৃহস্পতিবার বেলা সাড়ে ১১টায় সেই কারখানায় অভিযান চালানো হয়। অভিযানে ৬০ বস্তা ইন্ডাস্ট্রিয়াল লবণ জব্দ করা হয়, যা সাধারণত চামড়া শিল্পে ব্যবহৃত হয়। কারখানার মালিক কবি হোসেন এ লবণ গুঁড়া করে তাতে রং মিশিয়ে বিট লবণ হিসেবে বাজারে বিক্রি করছিলেন।
মেহেদী হাসান আরও জানান, প্রতি কেজি ১০ টাকা দরে এ ইন্ডাস্ট্রিয়াল লবণ কিনে তা গুঁড়া করার পর প্রতি কেজি ২৫ টাকা দরে বিট লবণ হিসেবে বিক্রি করা হতো। পরে কারখানা মালিককে এক লাখ টাকা জরিমানা এবং জব্দ করা ৬০ বস্তা লবণ ধ্বংস করা হয়।
অভিযানের সময় কনজুমারস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ক্যাব), বগুড়ার সাধারণ সম্পাদক ফজিলাতুন্নেসা ফৌজিয়াসহ পুলিশের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।
