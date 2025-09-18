  2. দেশজুড়ে

বাগেরহাটে পানিতে ডুবে দাদা-নাতির মৃত্যু

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি বাগেরহাট
প্রকাশিত: ০৭:১৫ পিএম, ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫
বাগেরহাটে পানিতে ডুবে দাদা-নাতির মৃত্যু

বাগেরহাটের চিতলমারী উপজেলায় ঢাকা থেকে বেড়াতে এসে পুকুরের ডুবে নানা-নাতির মৃত্যু হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (১৮ সেপ্টেম্বর) দুপুরে উপজেলার শিবপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

নিহতরা হলেন, চিতলমারী থানার উত্তর শিবপুর গ্রামের নূর জামানের পুত্র নূর কাদের মোল্লা (০৯) এবং তার দাদা শাহজাহান মোল্লার (৮০)।

নিহত শিশুর বাবা নূর জামান বলেন, দুইদিন আগে আমরা গ্রামে বেড়াতে এসেছি। ছোট ছেলে নূর কাদের মোল্লা দুপুরে গোসলে নামে। ও অল্প অল্প সাঁতার জানতো। পরে একটু দূরে চলে গেলে আর উঠে না পেরে ডুবে যাচ্ছিল। তখন ছেলেকে তুলতে বাবা নামলে দুজনেই ডুবে যায়। পরে স্থানীয় বাসিন্দারা বাবা ও ছেলেকে উদ্ধার করে চিতলমারী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

চিতলমারী থানার উপপরিদর্শক মো. ফয়সাল বলেন, স্থানীয়রা তাদের দুইজনের মরদেহ উদ্ধার করেছে। পারিবারিক কবর স্থানে তাদের দাফনের প্রস্তুতি চলছে।

নাহিদ ফরাজী/এএইচ/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।