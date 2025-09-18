আটক ছাত্রলীগ নেতাকে ছাড়াতে থানায় গেলেন জামায়াত নেতা

আটক ছাত্রলীগ নেতাকে ছাড়াতে থানায় গেলেন জামায়াত নেতা
পটুয়াখালীর বাউফলে সাবেক এক ছাত্রলীগ নেতাকে আটক করেছে পুলিশ। অভিযোগ উঠেছে, আটকের পরে তাকে ছাড়াতে থানায় আসেন এক জামায়াত নেতা।
আটক ছাত্রলীগ নেতা মাইনুল ইসলাম কেশবপুর ইউনিয়নের মমিনপুর গ্রামের আব্দুস সালাম সিকদারের ছেলে। তিনি ৮ নম্বর ওয়ার্ড ছাত্রলীগের সহ-সভাপতি ছিলেন।
বৃহস্পতিবার (১৮ সেপ্টেম্বর) বেলা ১১টায় থানার উপপরিদর্শক (এসআই) সাইফুল ইসলামের নেতৃত্বে পুলিশের একটি দল তাকে মমিনপুর গ্রাম থেকে আটক করে।
আটকের আগে মাইনুলের কয়েকটি ছবি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। সেখানে দেখা যাচ্ছে, তিনি আওয়ামী লীগের কিছু নেতার সঙ্গে উপস্থিত রয়েছেন।
স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ২০২৪ সালের কেশবপুর ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনের সময় মাইনুল ও তার ভাই আমিনুল নবনির্বাচিত চেয়ারম্যান (আ স ম ফিরোজের শ্যালক ও ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ নেতা এনামুল হক ওরফে অপু) পরিচিতদের পক্ষে ভাঙচুর ও সংঘর্ষে জড়িত ছিলেন। আজ আটকের পর তাকে ছাড়াতে থানায় আসেন কেশবপুর ইউনিয়ন যুব জামায়াতের সভাপতি গোলাম আবু সাঈদ।
গোলাম আবু সাঈদ জাগো নিউজকে বলেন, ‘মাইনুল ছাত্রলীগের কোনো পদে ছিল না। বর্তমানে সে আমাদের ইউনিয়ন জামায়াতের যুব কমিটির অর্থ-সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করছে। তাই স্বাভাবিকভাবেই আমি থানায় গিয়েছিলাম।’
বাউফল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আকরুজ্জামান সরকার বলেন, ‘মাইনুলকে ছাড়ার কোনো সুযোগ নেই। তিনি নিষিদ্ধ সংগঠনের রাজনীতির সঙ্গে জড়িত। এলাকায় অস্থিতিশীল পরিবেশ সৃষ্টি করার চেষ্টা করছিলেন।’
