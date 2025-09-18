কুড়িগ্রাম জেলা আইনজীবী সমিতির সভাপতি ফখরুল-সম্পাদক তাজুল

কুড়িগ্রাম জেলা আইনজীবী সমিতির সভাপতি ফখরুল-সম্পাদক তাজুল
কুড়িগ্রাম জেলা আইনজীবী সমিতির দ্বি-বার্ষিক নির্বাচনে সভাপতি পদে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) সমর্থিত প্রার্থী অ্যাড. ফখরুল ইসলাম এবং সাধারণ সম্পাদক পদে জামায়াত সমর্থিত প্রার্থী অ্যাড. তাজুল ইসলাম নির্বাচিত হয়েছেন।
নির্বাচনে সভাপতি পদসহ ১৯ পদের ১৮ টিতে নিরঙ্কুশভাবে জয় লাভ করেছে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপির সমর্থিত প্রার্থীরা।
বৃহস্পতিবার (১৮ সেপ্টেম্বর) জেলা আইনজীবী সমিতি নির্বাচনের দায়িত্বে থাকা প্রধান নির্বাচন কমিশনার অ্যাড. সোলায়মান আলী বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
তবে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী না থাকায় সহ-সভাপতি ও যুগ্ম সাধারণ সম্পাদকসহ সাতটি সম্পাদকীয় পদ এবং কার্যনির্বাহী সদস্য পদে বিএনপি সমর্থিত প্রার্থীরা বিনা প্রতিদ্বন্দীতায় জয়লাভ করেন। এতে মোট ১৭ প্রার্থী জয়লাভ করেন। ফলে ১৯ সদস্যবিশিষ্ট কার্যনির্বাহী কমিটির সাধারণ সম্পাদক পদ ছাড়া বাকি ১৮ পদই বিএনপি সমর্থিত প্যানেলের।
ভোটের ঘোষিত ফলাফলে দেখা গেছে সভাপতি পদে বিএনপি সমর্থিত প্রার্থী অ্যাড. ফখরুল ইসলাম পেয়েছেন ১২৮ ভোট। তার নিকটতম ও একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী জামায়াত সমর্থিত প্রার্থী অ্যাড. ইয়াছিন আলী সরকার পেয়েছেন ১০৭ ভোট।
সাধারণ সম্পাদক পদে বিজয়ী জামায়াত সমর্থিত প্রার্থী অ্যাড. সরদার মো. তাজুল ইসলাম পেয়েছেন ১২১ ভোট। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বিএনপি সমর্থিত প্রার্থী অ্যাড. আবুল কাশেম পেয়েছেন ১১২ ভোট।
নির্বাচনে মোট ভোটার ২৪৯ জন। এরমধ্যে ২৪১ টি ভোট কাস্ট হয়েছে। বাতিল হয়েছে ৬ ভোট। দুটি ব্যালটে সাধারণ সম্পাদক পদে ভোট প্রদান করা হয়নি।
