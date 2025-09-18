নড়াইলে অবৈধ চিড়িয়াখানা থেকে ২৫ বন্যপ্রাণী উদ্ধার

নড়াইলে অবৈধ চিড়িয়াখানা থেকে ২৫ বন্যপ্রাণী উদ্ধার
নড়াইলের লোহাগড়ায় অবৈধভাবে পরিচালিত একটি চিড়িয়াখানা থেকে ২৫টি প্রাণী উদ্ধার করেছে বন্যপ্রাণী অপরাধ দমন ইউনিট।
বৃহস্পতিবার (১৮ সেপ্টেম্বর) বিকেল ৪টার দিকে উপজেলার নিরিবিলি পিকনিক স্পট এলাকায় এ অভিযান পরিচালনা করেন বন্যপ্রাণী ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ কর্মকর্তা রথীন্দ্র কুমার বিশ্বাস।
উদ্ধারকৃত প্রাণীর মধ্যে রয়েছে, একটি অজগর (৭ ফিট লম্বা), একটি মেছো বিড়াল (ধূসর ডোরাকাটা), আটটি কালিম পাখি (বেগুনি রঙের), চারটি হাঁস (বিভিন্ন জাতের), দুটি সাদা বক, দুটি কালি বক, দুটি হনুমান (মুখ পোড়া) ও অজ্ঞাতনামা ছয়টি প্রাণী।
বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ কর্মকর্তা রথীন্দ্র কুমার বিশ্বাস জানান, ‘অবৈধভাবে এসব প্রাণী আটকে রাখা হয়েছিল। অভিযানে জড়িতদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
হাফিজুল নিলু