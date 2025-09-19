  2. দেশজুড়ে

লক্ষ্মীপুরে ওষুধের দোকানে মদ বিক্রি, আটক ৩

প্রকাশিত: ০৫:১২ এএম, ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫
লক্ষ্মীপুরে মদ বিক্রির অভিযোগে আটক তিনজন

লক্ষ্মীপুরে ওষুধের দোকানে মদ বিক্রির অভিযোগে তিনজনকে আটক করেছে সেনাবাহিনী।

বৃহস্পতিবার (১৮ সেপ্টেম্বর) রাতে লক্ষ্মীপুর সদর থানা রোড এলাকায় জয় ফার্মায় ও এর পেছনে অবস্থিত বাসায় অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করা হয়।

আটককৃতরা হলেন- ফার্মেসির মালিক কিশোর কুমার সাহা, তার ছেলে জয় সাহা ও কর্মচারী শ্রী ধাম বাছার। এসময় ২৩ লিটার মদ জব্দ করা হয়।

আটক কিশোর কুমার সাহা লক্ষ্মীপুর জজ আদালতের আইনজীবী ও পৌর শহরের বাঞ্চানগর এলাকার বাসিন্দা এবং শ্রীধাম বাছার চাঁদপুরের হাইমচর এলাকার মৃত অনিল চন্দ্র বাছারের ছেলে।

সেনাবাহিনীর লক্ষ্মীপুর সদর ক্যাম্পের ক্যাপ্টেন রাহাত খান বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

তিনি বলেন, কিশোর কুমার অবৈধভাবে থানারোড এলাকায় মদ বিক্রি করে আসছেন। তারা বাড়ির সামনেই তাদের ওষুধের দোকানে রেখে মদ বিক্রি করে আসছিলেন। অভিযান চালিয়ে তাদের হাতেনাতে আটক করা হয়েছে। তাদের মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ বিভাগের লোকজনের মাধ্যমে থানা পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হবে।

