ইউপি চেয়ারম্যানকে পুলিশে দিলো বিএনপি নেতাকর্মীরা

ইউপি চেয়ারম্যানকে পুলিশে দিলো বিএনপি নেতাকর্মীরা
নেত্রকোনার মোহনগঞ্জের সুয়াইর ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) চেয়ারম্যান কামরুল হাসান সেলিমকে (৬৬) আটক করে পুলিশে দিয়েছে স্থানীয় লোকজন ও বিএনপি নেতাকর্মীরা।
বৃহস্পতির (১৮ সেপ্টেম্বর) বিকেলে উপজেলার নলজুরী এলাকায় চেয়ারম্যান সেলিমকে অবরুদ্ধ করা হয়। পরে তাকে পুলিশে দেওয়া হয়।
চেয়ারম্যান কামরুল হাসান সেলিম নেত্রকোনা-৪ (মদন, মোহনগঞ্জ, খালিয়াজুরী) আসনের সাবেক এমপি সাজ্জাদুল হাসানের চাচাতো ভাই। তিনি উপজেলার সুয়াইর ইউনিয়নের ছয়াশী গ্রামের বাসিন্দা। ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর থেকে তিনি ইউপি কার্যালয়ে যেতেন না।
স্থানীয় সূত্র জানায়, আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর কামরুল হাসান সেলিম এলাকা ছেড়ে অন্যত্র আত্মগোপনে থাকতেন। এতে করে পরিষদের কাজে স্থানীয় লোকজন ভোগান্তিতে পড়ছিলেন। বৃহস্পতিবার দুপুরে মোহনগঞ্জ থেকে সুয়াইর ইউনিয়ন পরিষদে যাওয়ার পথে নলজুরি এলাকায় স্থানীয় বিএনপির নেতাকর্মীরা তাকে অবরুদ্ধ করে রাখে। পরে পুলিশ তাকে থানায় নিয়ে যায়।
সুয়াইর ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মো. বাবুল মিয়া বলেন, ৫ আগস্টের পর থেকে চেয়ারম্যান সেলিম পরিষদে আসতেন না। এতে জনগণের ভোগান্তি হচ্ছিল। আজকে তিনি স্থানীয় কিছু লোকজন নিয়ে ঝামেলা তৈরির উদ্দেশ্যে পরিষদে যাচ্ছিলেন। পথে নলজুরি এলাকায় স্থানীয় লোকজন তাকে আটকায়। পরিস্থিতি খারাপের দিকে গেলে পুলিশে খবর দেই। পরে পুলিুশ এসে তাকে আটক করে নিয়ে যায়।
মোহনগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আমিনুল ইসলাম জানান, কামরুল হাসান সেলিম উপজেলা আওয়ামী লীগের সদস্য। আগের এক নাশকতা মামলায় গ্রেফতার দেখিয়ে তাকে আদালতে পাঠানো হয়েছে।
এইচ এম কামাল/এএইচ/জিকেএস