আন্দোলনের নামে নির্বাচন নস্যাতের ষড়যন্ত্র হচ্ছে: প্রিন্স
বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব সৈয়দ এমরান সালেহ প্রিন্স বলেছেন, পিআর নিয়ে আন্দোলনের নামে নির্বাচন নস্যাৎ, গণতন্ত্রকে ব্যাহত ও দেশকে মহাবিপর্যয়ের মধ্যে ঠেলে দেওয়ার ষড়যন্ত্র হচ্ছে। এই সুযোগে পালিয়ে যাওয়া ফ্যাসিবাদ আবার ফিরে বিশৃঙ্খলা ও নাশকতা সৃষ্টি করতে পারে।
বৃহস্পতিবার (১৮ সেপ্টেম্বর) দুপুর থেকে রাত পর্যন্ত ময়মনসিংহের হালুয়াঘাটে ওয়ার্ড বিএনপির সম্মেলন ও আলোকিত হালুয়াঘাট গড়তে মতবিনিময় সভায় তিনি এ কথা বলেন।
উপজেলার এবতেদায়ী মাদরাসা মাঠে জুগলী ইউনিয়নের ৪, ৫, ও ৬ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির সম্মেলন ও হালুয়াঘাট পৌর শহরের অগ্রযাত্রা কনভেনশন সেন্টারে পৌর এলাকার মসজিদ কমিটির সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক, ইমাম, মোয়াজ্জিন ও খাদেমদের সঙ্গে এ মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।
প্রিন্স বলেন, অহেতুক আন্দোলনের নামে বিভাজন, উত্তেজনা, বিশৃঙ্খলা গণঅভ্যুত্থানের আকাঙ্খার পরিপন্থী। জনসমর্থনহীন দাবীতে আন্দোলনে জনগণের সম্পৃক্ততা থাকে না।
তিনি বলেন, বিএনপির নাম ব্যবহার করে অপকর্ম করলে দলে তার স্থান হবে না, সে যত বড় ত্যাগী বা জনপ্রিয় হউক না কেন। বিএনপি ধর্ম-কর্মে বিশ্বাসী একটি উদার ও গণমুখী রাজনৈতিক দল। ধর্মান্ধ বা ধর্ম বিরোধী নয়। বিএনপি ধর্মীয় স্বাধীনতা ও মূল্যবোধে বিশ্বাসী। এ লক্ষেই বিএনপি কাজ করে যাচ্ছে।
এসময় উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক আসলাম মিয়া বাবুল, সদস্য সচিব আবু হাসনাত বদরুল কবীর, উপজেলা বিএনপির সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক অধ্যাপক মেহেবুবুর রহমান মুকুল, পৌর বিএনপির আহ্বায়ক ও বায়তুল আহাদ জামে মসজিদ কমিটির সভাপতি হানিফ মোহাম্মদ শাকের উল্লাহসহ স্থানীয় বিএনপি ও অঙ্গ সহযোগী সংগঠনের নেতা-কর্মী উপস্থিত ছিলেন।
কামরুজ্জামান মিন্টু/এএইচ/জিকেএস