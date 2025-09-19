দখল-দূষণে অস্তিত্ব সংকটে বানিয়াজুরি খাল
দুই যুগ আগেও যে খালে বছরজুড়ে নৌকায় কৃষি পণ্য আনা নেওয়া, মাছ শিকার, ফসলের মাঠের পর্যাপ্ত পানি সরবরাহ হত সেই খালটি এখন মৃতপ্রায়। এতে অস্তিত্ব হারিয়েছে জীববৈচিত্র্য, বিপর্যয়ের মধ্যে পড়েছে পরিবেশ।
এমন চিত্র ঢাকা-আরিচা মহাসড়কের মানিকগঞ্জের ঘিওর উপজেলার বানিয়াজুরি বাসস্ট্যান্ড এলাকার সেতুর নিচ দিয়ে বয়ে যাওয়া ঐতিহ্যবাহী জাবরা, বানিয়াজুরি খালের। স্থানীয় কালীগঙ্গা নদী থেকে উৎপত্তি এ খালটি প্রায় দুই যুগ ধরে দখল দূষণের কারণে পরিণত হয়েছে ময়লার ভাগাড়ে। ফলে এটি এখন আশপাশের মানুষের জন্য অভিশাপ হয়ে দাঁড়িয়েছে।
স্থানীয়রা বলছেন, পাড়ে ধস, দখল-দূষণ এবং সংস্কারের অভাবে খালের বিভিন্ন স্থান সংকুচিত হয়ে পানি প্রবাহ বন্ধ রয়েছে। শুধুমাত্র বর্ষা মৌসুমে সামান্য পানি প্রবাহ হলেও ময়লা আবর্জনা আর কচুরি পানায় খালের পানি আটকে থাকে।
সরেজমিনে দেখা গেছে, বানিয়াজুরি খালের প্রায় এক কিলোমিটার অংশ বানিয়াজুরি বাসস্ট্যান্ড বাজারের ভেতর দিয়ে বয়ে গেছে। বাসস্ট্যান্ড সেতুর নিচের অংশ এখন আবর্জনায় ভরপুর। আর পানির রং ধারণ করেছে কালো।
বানিয়াজুরি রাথুরা গ্রামের নিখিল চন্দ্র ঘোষ বলেন, সারাবছরই এ খালে পানি থাকতো। একটা সময় ছিলো বানিয়াজুরি খালে মাছ ধরতাম। কিন্তু এখন তো বড় বন্যা না হলে পানিই আসে না। আমাদের দাবি খালটি খনন করে আবার আগের রূপে ফিরিয়ে আনা হোক।
বানিয়াজুরি ইউপি চেয়ারম্যান এস আর আনসারী বিল্টু বলেন, দখল-দূষণ এবং সংস্কারের অভাবে খালের বিভিন্ন স্থান সংকুচিত হয়ে পানি প্রবাহ বন্ধ রয়েছে। এতে এ অঞ্চলের কৃষকদের ব্যাপক ক্ষতি হচ্ছে, হুমকিতে পড়েছে পরিবেশ।
মানিকগঞ্জ পানি উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলী মুহাম্মদ আক্তারুজ্জামান জানান, স্থানীয় একাধিক বাসিন্দা খালটি দিয়ে পানি প্রবাহ বন্ধ হওয়ায় মৌখিকভাবে সংস্কারের দাবি জানিয়েছেন। পানি উন্নয়ন বিভাগের পক্ষ থেকে সরেজমিনে পরিদর্শন করে খালটি সংস্কারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
