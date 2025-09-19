নওগাঁ সীমান্তে ১৬ জনকে বাংলাদেশে ঠেলে দিয়েছে বিএসএফ

নওগাঁ সীমান্তে ১৬ জনকে বাংলাদেশে ঠেলে দিয়েছে বিএসএফ
নওগাঁর পত্নীতলা সীমান্ত দিয়ে ১৬ জনকে বাংলাদেশে ঠেলে দিয়েছে বিএসএফ। শুক্রবার (১৯ সেপ্টেম্বর) ভোরে সীমান্তের পাশ থেকে তাদের আটক করে বিজিবি। পরে তাদের থানায় সোপর্দ করা হয়েছে।
বিজিবি ১৪ পত্নীতলা ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক (ভারপ্রাপ্ত) মেজর আসরারুল হক ১৬ জনকে নওগাঁ সীমান্ত দিয়ে ঠেলে পাঠানোর সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।
তিনি জানান, ভোরে বিজিবি পত্নীতলা ব্যাটালিয়নের শীতলমাঠ বিওপির সীমান্ত পিলার ২৫৪/১-এস এর কাছ দিয়ে বিএসএফ ১৬ জনকে বাংলাদেশে ঠেলে দেয়। পরে বিজিবির টহল দল ঘুরকি গ্রামের পাকা রাস্তা সংলগ্ন চা দোকানের পাশে থেকে তাদের আটক করে।
আটকদের মধ্যে সাতজন পুরুষ, পাঁচ শিশু ও চার জন নারী। তারা পাবনা জেলার বাসিন্দা। আটকদের পত্নীতলা থানায় সোপর্দ করা হয়েছে।
আরমান হোসেন রুমন/আরএইচ/জিকেএস