মেহেরপুর
ভারতে আটক একই পরিবারের চারজনকে ফেরত দিয়েছে বিএসএফ
মেহেরপুরের মুজিবনগর সীমান্ত দিয়ে একই পরিবারের চারজনকে ফেরত দিয়েছে বিএসএফ। শুক্রবার (১৯ সেপ্টেম্বর) দুপুরে সীমান্তের আন্তর্জাতিক সীমানা পিলার ১০৫ নম্বর এলাকায় পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে চার জনকে বিজিবির কাছে হস্তান্তর করে বিএসএফ।
এরা হলেন, চাঁদপুরের হাজিগঞ্জ উপজেলার ধরড়া গ্রামের রতন হোসেন ও তার স্ত্রী রাবেয়া আক্তার, শিশু কন্যা হাবিবা খাতুন এবং একমাস বয়সী ছেলে ইমাম হোসাইন।
রতন হোসেন জানান, ২০২২ সালের অক্টোবর মাসে যশোরের বেনাপোল সীমান্ত দিয়ে দালালের মাধ্যমে ভারতে যান। সেখানে রাজমিস্ত্রির সহকারীর কাজ করতেন। কয়েকদিন আগে তাদের পুলিশ আটক করে বিএসএফর কাছে হস্তান্তর করে।
বিজিবি মুজিবনগর কোম্পানি কমান্ডার সুবেদার আবুল বাশার জানান, ভারতের হৃদয়পুর বিএসএফ ক্যাম্প ইন্সপেক্টর ধর্মেন্দর কুমার পাণ্ডের সঙ্গে পতাকা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে ৪ বাংলাদেশিকে ক্যাম্পে নিয়ে আসা হয়। পুলিশের মাধ্যমে তাদের নাম ঠিকানা নিশ্চিত হয়ে পরিবারের কাছে ফেরত পাঠানো হবে।
